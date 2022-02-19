Новый соперник в гонке за место в топ-4: «Вильярреал» обошел «Барселону» в турнирной таблице

После медленного старта в лиге «Вильярреал» значительно прибавил в последних играх. После победы над «Гранадой» подопечные Унаи Эмери обогнали «Барселону» в турнирной таблице. Вот как выглядит турнирная таблица сейчас.

Как видите, Барса в настоящее время находится на шестом месте с 39 очками. Однако у каталонцев в запасе две игры по сравнению с «Атлетико» и «Вильярреалом».

Если «Барсе» удастся обыграть «Валенсию» в воскресенье, то команда Хави вернется на четвертое место, разделив его по очкам с «Атлетико».