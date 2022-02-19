«Покинуть «Барсу» было ошибкой»: Хави о Морибе

Илайш Мориба покинул «Барселону» еще летом, проведя в клубе 11 лет. Теперь юноша сыграет против бывшей команды, так как «Валенсия» примет каталонцев в воскресенье.

«Илайш? Каждый сам принимает решения о своем будущем. Я думаю, что для него было ошибкой покинуть «Барселону», но это он так решил. Он кажется очень цельным игроком, он очень молод, и теперь у него есть еще один шанс в «Валенсии», — сказал Хави.

«Я желаю ему всего наилучшего, но жаль, что он решил покинуть «Барсу».

Первоначально Илайш перешел в «РБ Лейпциг» за 16 миллионов евро плюс 6 миллионов евро в виде бонусов. Однако он почти не играл в первой половине сезона и в январе был отдан в аренду «Валенсии».