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«Это было бы справледливо»: Хави объясняет, новое правило в футболе, которое предложил ввести

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«Я думаю, что тянуть время в футболе — это жульничество», — сказал Хави о предложенном им новом правиле остановки часов.

 

«Именно поэтому я сказал, что для меня было бы честнее играть в реальном времени, чтобы избежать ненужных потерь. Я считаю, что трата времени — это ловушка», — добавил Хави.

У Хави есть предложение о том, что часы нужно останавливать, когда мяч не в игре.

Таким образом, игроки не смогли бы тянуть время, симулируя травмы, а вратари - целую вечность вводя мяч.

Еще неизвестно, прислушается ли ФИФА к Хави и примет ли его предложение

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