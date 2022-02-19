Френки де Йонг: «Мы все еще скучаем по Месси»

«Во-первых, я подумал, что это неправда», — сказал Френки де Йонг The Guardian, узнав об уходе Месси из «Барсы».

«Я забирал папу и брата из аэропорта. Потом мне пришло сообщение: «Месси уезжает из Барселоны. Чуть позже мы получили признаки того, что это действительно происходит.

«Сначала просто не верится, хотя слухи ходили все лето. Но я никогда не принимал это всерьез, поэтому, когда это произошло, это был шок.

«Он был лицом клуба, поэтому, когда он ушел — после всего, что он сделал для клуба, — это был тяжелый удар для всех.