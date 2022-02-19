Сеск Фабрегас: «Время Месси в Париже — преходящий этап. Он вернется»

«Барселона для Месси — все», — сказал Сеск Фабрегас в интервью Mundo Deportivo.

«Его время в Париже сейчас проходит, но однажды он вернется. Он благодарен клубу своей жизни».

По поводу резкой критики в адрес Месси Фабрегас сказал: «Он провел хорошую игру. Он сделал для Мбаппе передачу в первом тайме, на которую не был способен ни один из двадцати одного игрока на поле.

«Он хорошо пробрался между линиями, отдал Неймару еще одну передачу, которая могла стать голом…