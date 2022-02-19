Сеск Фабрегас: «Время Месси в Париже — преходящий этап. Он вернется»

«Барселона для Месси — все», — сказал Сеск Фабрегас в интервью Mundo Deportivo.
«Его время в Париже сейчас проходит, но однажды он вернется. Он благодарен клубу своей жизни».
По поводу резкой критики в адрес Месси Фабрегас сказал: «Он провел хорошую игру. Он сделал для Мбаппе передачу в первом тайме, на которую не был способен ни один из двадцати одного игрока на поле.
«Он хорошо пробрался между линиями, отдал Неймару еще одну передачу, которая могла стать голом…
«Он не реализовал пенальти. И что с того? Судить его за это кажется мне смешным. Футбол идет гораздо дальше».
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