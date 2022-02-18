Хави предлагает ввести новое правило в футболе — оно может радикально изменить игру

Менеджер «Барселоны» Хави предложил ФИФА ввести правило, согласно которому часы должны останавливаться, когда мяч не в игре.
В других видах спорта часы останавливаются, когда мяч не в игре, но не в футболе. Время продолжает идти и останавливаются только в перерыве и по окончании матча.
Следовательно, судья и его помощник дают дополнительное время на основе своей оценки потерянного времени.
Хави считает, что эта система позволяет манипулировать, «обманывать» и «шалить», поскольку мы часто видели, как игроки изобретают новые тактики траты времени.
Если предложение Хави будет реализовано, это может радикально изменить ход игры в будущем.
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