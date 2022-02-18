Хави предлагает ввести новое правило в футболе — оно может радикально изменить игру

Менеджер «Барселоны» Хави предложил ФИФА ввести правило, согласно которому часы должны останавливаться, когда мяч не в игре.

В других видах спорта часы останавливаются, когда мяч не в игре, но не в футболе. Время продолжает идти и останавливаются только в перерыве и по окончании матча.

Следовательно, судья и его помощник дают дополнительное время на основе своей оценки потерянного времени.

Хави считает, что эта система позволяет манипулировать, «обманывать» и «шалить», поскольку мы часто видели, как игроки изобретают новые тактики траты времени.

Если предложение Хави будет реализовано, это может радикально изменить ход игры в будущем.