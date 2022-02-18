Жерар Пике сказал болельщикам «Барсы», когда лучше всего освистать Дембеле

«Свист в адрес Дембеле нам не помогает», — сказал Жерар Пике после игры с «Наполи».

«Я понимаю, что болельщики злятся, но они могут выразить недовольство после матча. Во время игры это нас отвлекает».

Болельщики «Барселоны» освистали Дембеле, когда он вышел на поле против «Наполи».

Фанаты также выразили недовольство французом в последней игре «Барсы» на «Камп Ноу» (против «Атлетико»), когда диктор стадиона зачитал его имя.

Хави был недоволен тем, что болельщики «Барсы» освистали нападающего в матче с «Наполи» (1:1).