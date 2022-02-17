«Он балласт для клуба»: экс-игрок ПСЖ раскритиковал Месси за игру с «Реалом»

«Месси — балласт для клуба. Его первые месяцы здесь не очень хороши», — сказал RMC Sport бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен.

«Он далек от успеха. Было ложной идеей подписать его. Он, пожалуй, лучший игрок всех поколений. Тем не менее, я устал слышать, как люди говорят, что мы не можем критиковать Месси.

«Если бы «ПСЖ» не выиграл матч, они были бы очень разочарованы, потому что Месси не реализовал пенальти. Для такого игрока, как Месси, с таким статусом, не забить пенальти — трагедия, такова реальность.