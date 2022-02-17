Ансу Фати, скорее всего, вернется в состав «Барселоны» перед двумя важными матчами

Ансу Фати, скорее всего, вернется в состав «Барселоны» в матче против «Мадрида» 20 марта или в матче против «Севильи» в начале апреля.

Юный футболист получил серьезную мышечную травму в игре против «Атлетика» еще в январе.

Ансу выбыл бы до конца сезона, если бы решился на операцию. Однако он сделал выбор в пользу консервативного лечения в Мадриде.

Несмотря на то, что в этом сезоне Фати большую часть времени провел в лазарете, он остается вторым бомбардиром «Барселоны» с 4 голами всего в 8 сыгранных матчах.