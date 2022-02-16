Хави: «Я злюсь, когда смотрю матчи Лиги чемпионов»

«Мбаппе? Мне не нужно говорить о нем, я предпочитаю говорить о своих игроках», — сказал Хави на пресс-конференции, когда его спросили о Килиане и его игре против «Реала» во вторник.

«Мбаппе — великий игрок, как Месси, как Неймар, как и «ПСЖ»… Меня злит, что я не соревнуюсь с ним, но я не хочу говорить о Мбаппе».

«В Лиге Европы тоже есть отличные команды», — добавил Хави.

«Мы хотели бы попасть в Лигу чемпионов, но мы не справились с задачей, поэтому нам нужно выступать в Лиге Европы.

«Мы хотели бы быть в Лиге чемпионов. Сейчас вы смотрите игры, и это вас злит, да, конечно, но мы в Лиге Европы, и я вижу в этом возможность».