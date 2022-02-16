Пике сказал Лапорте не продлевать Месси, Лео расценил это как «предательство»

El País сообщает, что прошлым летом Жерар Пике сказал Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси.
«Без Лео вопрос финансового фэйр-плей будет решен», — заявил бы защитник, сообщает El País.
Месси расценил действия и слова Пике как «предательство». Он не понимал, почему «Барса» решила не продлевать его контракт после того, как все было согласовано.
В январе Месси посетил Каталонию и поужинал с Альбой и Бускетсом. Пике не пригласили, а СМИ сообщили, что его отношения с Лео разорвались.
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