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Пике сказал Лапорте не продлевать Месси, Лео расценил это как «предательство»

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El País сообщает, что прошлым летом Жерар Пике сказал Жоану Лапорте не продлевать контракт с Лионелем Месси.

«Без Лео вопрос финансового фэйр-плей будет решен», — заявил бы защитник, сообщает El País.

Месси расценил действия и слова Пике как «предательство». Он не понимал, почему «Барса» решила не продлевать его контракт после того, как все было согласовано.

В январе Месси посетил Каталонию и поужинал с Альбой и Бускетсом. Пике не пригласили, а СМИ сообщили, что его отношения с Лео разорвались.

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