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49 матчей, 25 голов: статистика Обамеянга в Лиге Европы

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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«Барселона» впервые сыграет в Лиге Европы. Но у них есть игроки, которые очень хорошо знакомы с этим соревнованием.

 

Одним из них является Пьер-Эмерик Обамеянг, который провел 49 матчей в Лиге Европы за «Арсенал», «Боруссию» и «Лилль».

Габонец забил 25 мячей в этих 49 играх.

Кроме того, Обамеянг четыре раза играл против «Наполи» (2 раза в Лиге чемпионов, 2 раза в Лиге Европы), выиграв три матча и один раз проиграв.

Он забил один гол итальянской команде, обеспечив победу Дортмунда со счетом 3:1 в ноябре 2013 года.

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