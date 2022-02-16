49 матчей, 25 голов: статистика Обамеянга в Лиге Европы

«Барселона» впервые сыграет в Лиге Европы. Но у них есть игроки, которые очень хорошо знакомы с этим соревнованием.

Одним из них является Пьер-Эмерик Обамеянг, который провел 49 матчей в Лиге Европы за «Арсенал», «Боруссию» и «Лилль».

Габонец забил 25 мячей в этих 49 играх.

Кроме того, Обамеянг четыре раза играл против «Наполи» (2 раза в Лиге чемпионов, 2 раза в Лиге Европы), выиграв три матча и один раз проиграв.