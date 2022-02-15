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Возвращение Мемфиса откладывается — форвард работает над восстановлением в свой выходной

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Мемфис Депай Мемфис Депай
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Мемфис Депай продолжает восстанавливаться после травмы ахилла.

Сегодня, 15 февраля, у него должен был быть выходной — но вместо этого он провел индивидуальную тренировку на базе «Барселоны».

К нему присоединились еще несколько игроков команды, как видно из видео, опубликованного в официальном аккаунте «Барселоны» в Twitter.

Согласно Marca, Хави не хочет торопить Мемфиса перед игрой с «Наполи», которая состоится 17 февраля. Ожидается, что он пропустит и матч 20 февраля против «Валенсии».

«Барселона» надеется, что Мемфис будет доступен для ответного матча с «Наполи», который состоится в Италии 24 февраля.

Нападающий не играл после матча с «Мадридом» 12 января.

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