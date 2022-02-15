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Сообщается, что «Барса» близка к подписанию бразильского таланта за 35 млн евро: рассказываем, кто он такой

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Ожидается, что «Барселона» воспользуется пунктом о выкупе Анджело Габриэля в размере 35 миллионов евро, как только футболисту исполнится 18 лет (в декабре 2022 года).

17-летний Анджело играет за «Сантос» на позиции правого вингера. «Барса» недавно обеспечила льготный вариант покупки вундеркинда.

 

Вот мини-профиль Анджело.

Возраст: 17 лет.

 

Позиция: правый вингер. Также может быть левым нападающим, центральным нападающим и атакующим полузащитником.

 

Матчи за «Сантос» за первую команду: 56.

 

Результативность: 1 гол, 2 передачи.

 

Мнение бразильского футбольного болельщика YoungDawz: «Отличный дриблинг и скорость, среднее завершение, но это ожидаемо от игрока, которому едва исполнилось 17. Кроме того, он самый молодой игрок, когда-либо забивавший в Либертадорес».

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