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Араухо рискует пропустить три важных матча для «Барселоны» из-за травмы

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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Рональд Араухо получил новую мышечную травму в игре против «Эспаньола» в воскресенье.

Полузащитник, скорее всего, пропустит матчи против «Наполи» и «Валенсии».

Если травма окажется достаточно серьезной, Араухо может быть исключен из ответного матча с «Наполи» в Неаполе 24 февраля.

Травма Араухо стала большим ударом для «Барсы», учитывая, что игрок был в отличной форме — он один из самых сложных для прохождения защитников в Ла Лиге.

«Барселона» пропустила второй гол в не самой выдающейся игре против «Эспаньола» после того, как Араухо покинул поле с травмой.

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