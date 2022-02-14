Араухо рискует пропустить три важных матча для «Барселоны» из-за травмы

Рональд Араухо получил новую мышечную травму в игре против «Эспаньола» в воскресенье.

Полузащитник, скорее всего, пропустит матчи против «Наполи» и «Валенсии».

Если травма окажется достаточно серьезной, Араухо может быть исключен из ответного матча с «Наполи» в Неаполе 24 февраля.

Травма Араухо стала большим ударом для «Барсы», учитывая, что игрок был в отличной форме — он один из самых сложных для прохождения защитников в Ла Лиге.

«Барселона» пропустила второй гол в не самой выдающейся игре против «Эспаньола» после того, как Араухо покинул поле с травмой.