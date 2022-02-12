Хави оценил шансы «Барсы» на победу в Ла Лиге в этом сезоне

На пресс-конференции перед игрой с «Эспаньолом» Хави спросили, считает ли он, что «Барселона» все еще может выиграть чемпионат в этом сезоне.

«Я уже говорил, что мы ничего не исключаем. Очевидно, что будет сложно, раз мы отстаем от лидера на 16 очков - это очень большой отрыв, посмотрим, как далеко мы сможем зайти», - ответил тренер.

«В Ла Лиге мы зависим от результатов команд впереди нас, при этом мы должны играть очень стабильно. Время покажет, здесь ничего нельзя исключать».

«Команда должна продолжать показывать хорошие результаты. Мы продолжаем развиваться. Когда ощущения хорошие, результаты не заставляют себя ждать».

Каталонцы в настоящее время занимают четвертое место с 38 очками, отставая от лидера лиги «Реал Мадрид» на 16 очков. Однако у «Барсы» две игры в запасе, а это означает, что они теоретически могут сократить отрыв до 10 очков.