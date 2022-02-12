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Хави назвал 5 игроков «Барселоны», которые отказываются выполнять штрафные удары, хотя делают это хорошо

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«Сегодня мы работали над штрафными ударами. Это было неожиданностью, потому что некоторые игроки не хотят их выполнять, хотя у них это отлично получается, среди них Педри, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Мартин Брейтуэйт, Френки де Йонг», — сказал Хави на пресс-конференции перед «Эспаньолом».

«В 21 год Лео Месси не исполнял штрафные. Но это вопрос тренировок, мы работаем над штрафными ударами в конце каждой тренировки.

«У нас также есть Мемфис Депай и Дани Алвес, они специалисты. В начале каждой игры тренерский штаб составляет список ответственных. Но практика помогает игрокам совершенствоваться».

«Барселона» еще не забила со штрафного в этом сезоне. В отсутствие Месси Мемфис стал главным специалистом по стандартам, по крайней мере, так было при Рональде Кумане.

Однако голландец борется с травмами с декабря. Тем временем мы даже видели, как Жерар Пике попытал счастье.

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