Алемани рассказал, какие игроки «Барсы» будут проданы в самом крайнем случае

«Если нам придется продать каких-либо игроков из-за финансовых проблем, игроки «Ла Масии» будут последним вариантом, который мы будем рассматривать», — сказал Матеу Алемани, общаясь со СМИ.

«Они — будущее нашего клуба, и их продажа не входит в наши планы», — подытожил спортивный директор «Барселоны».

Гави, Рональд Араухо и некоторые другие выпускники «Ла Масии» были связаны с потенциальным уходом из клуба, но ожидается, что большинство из них в конце концов останутся в «Барсе».

Оскар Мингеза, пожалуй, единственный выпускник академии, который действительно может покинуть клуб летом.