FC BARCELONA
Блог

Алемани об уходе Месси: «К сожалению, это не стало сюрпризом»

Клубы
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Матеу Алемани
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, общаясь с медиа, дал комментарий относительно перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Уход Лео Месси, к сожалению, не стал неожиданностью. В то время это было реальностью. Единственный способ для него остаться — вынужденная необходимость «Барселоне» присоединиться к тому, к чему мы не хотели присоединяться. Мы решили, что клуб выше всех остальных игроков», — заявил Алемани.

«Мы многое потеряли в коммерческом плане», — добавил он.

Под «необходимостью присоединиться к тому, к чему мы не хотели присоединяться» Алемани имеет в виду соглашение CVC, по которому «Барса» получила бы почти 300 миллионов евро. Клуб посчитал сделку невыгодной в долгосрочной перспективе.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные