Алемани об уходе Месси: «К сожалению, это не стало сюрпризом»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани, общаясь с медиа, дал комментарий относительно перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Уход Лео Месси, к сожалению, не стал неожиданностью. В то время это было реальностью. Единственный способ для него остаться — вынужденная необходимость «Барселоне» присоединиться к тому, к чему мы не хотели присоединяться. Мы решили, что клуб выше всех остальных игроков», — заявил Алемани.

«Мы многое потеряли в коммерческом плане», — добавил он.

Под «необходимостью присоединиться к тому, к чему мы не хотели присоединяться» Алемани имеет в виду соглашение CVC, по которому «Барса» получила бы почти 300 миллионов евро. Клуб посчитал сделку невыгодной в долгосрочной перспективе.