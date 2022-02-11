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«Может ли «Барса» подписать Холанда?» Алемани ответил на этот вопрос

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Матеу Алемани
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Один из самых животрепещущих вопросов для фанов "Барселоны" — чистка и последующее усиление состава уже этим летом. Один из самых потрясающих, но пока не самых вероятных трансферов для "сине-гранатовых" — подписание Эрлинга Холанда. 

Директор клуба Матеу Алемани ответил на вопрос о шансах подписания Холанда в интервью: «Я не могу назвать имен. Единственное, что я могу сказать, это то, что «Барселона» продолжает оставаться одним из лучших клубов в мире, и мы всегда стремимся иметь наиболее конкурентоспособный состав. Мы работаем над этим», — сказал Алемани.

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