Что будет, если 11 Месси сыграют против 11 Роналду?

Что произойдет, если 11 Месси сразятся на поле с 11 Роналду?

Один пользователь Reddit решил реально посмотреть этот матч — через Football Manager 2022.

Он создал копии Лео Месси и Криштиану Роналду с помощью внутриигрового редактора, разделил их на две команды и устроил товарищеский матч между «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» .

Команда Криштиану Роналду выиграла со счетом 12-10.

На 76-й минуте один из Месси был вынужден покинуть поле.

Интересно, что все 10 ударов парижан по воротам были голами, а голкипер Месси сделал 6 сейвов, несмотря на свой рост 1,69 метра.

Худшая позиция Месси, как и ожидалось, — вратарь, а также слабый левый и центральный защитники.