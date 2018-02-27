Диего Симеоне — о слухах про Гризманна и «Барсу»: «Не думаю, что Антуан читает прессу»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал переход полузащитников Янника Феррейры-Карраско и Николаса Гайтана в китайский "Далянь Ифан", а также ответил на вопрос о том, что Антуан Гризманн может уйти в "Барселону" грядущим летом.

— Я желаю Феррейре-Карраско и Гайтану всего наилучшего, они всегда выкладывались ради команды. Но несмотря на их уход, с командой все в порядке. У нас усеченный состав, но он боеспособен. Теперь мы можем дать игровое время каждому.

— Гризманн в "Барселоне"? Честно говоря, не думаю, что он читает прессу, — цитирует Симеоне Goal.