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    Блог FC BARCELONA

    Диего Симеоне — о слухах про Гризманна и «Барсу»: «Не думаю, что Антуан читает прессу»

    Теги Диего Симеоне Барселона Антуан Гризманн

    Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал переход полузащитников Янника Феррейры-Карраско и Николаса Гайтана в китайский "Далянь Ифан", а также ответил на вопрос о том, что Антуан Гризманн может уйти в "Барселону" грядущим летом.

     — Я желаю Феррейре-Карраско и Гайтану всего наилучшего, они всегда выкладывались ради команды. Но несмотря на их уход, с командой все в порядке. У нас усеченный состав, но он боеспособен. Теперь мы можем дать игровое время каждому.

    — Гризманн в "Барселоне"? Честно говоря, не думаю, что он читает прессу, — цитирует Симеоне Goal.

    Гризманн

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