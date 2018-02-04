Самуэль Окуново: От одарённого футболиста «Барселоны» до «Уолтхэм Форест»

Одно время он котировался на одном уровне с Хави Эрнандесом, Луишем Фигу, Ривалдо и Луисом Энрике, но Гбенга Самуэль Окуново так и не смог достигнуть их уровня в «Барселоне».

Он появился на свет 1 марта 1979 в нигерийском городе Ибадан. Был рожден играть в футбол и делал первые шаги в этом направлении в начальной школе. В то время как остальные проявляли активность по-разному, он искал уединения с мячом.

Власть мяча над мальчиком была безграничной, он даже спал со снарядом. Даже когда он завершил первый этап учебы, их всё ещё не могли разлучить. Родители других детей в Африканской Грамматической школе в штате Ойо могли насмехаться над его увлечением, но его собственные родители гордились им и выбранным им увлечением.

Их поддержка в эти и последующие годы сыграет ключевую роль, но пока еще о карьере профессионала не задумывался никто и меньше всех — сам Гбенга. Но он был хорош — об этом тоже знали все и он сам. Самодельные площадки для игры могли появиться из ниоткуда, стоило только найти соответствующее настроение и необходимое количество игроков. С годами, когда Гбенга стал старше и сильнее, стало очевидно, что это всё это время в компании мяча он потратил не зря.

Когда ему стало неинтересно играть за свою школу, возник интерес из школы «Либерти Бойз Клаб», у которой сложилась репутация команды, играющей в хороший футбол. Играть там — первый шанс для того, чтобы понять самому, насколько ты хорош. А он был хорош. Сильный и быстрый игрок правого фланга, на котором он почти не проигрывал единоборств. С его скоростью и техникой не составляло большого труда направить игру в зону действия соперника и тем самым помочь группе атаки своей команды.

Команда «Exide Sparker’s», была среди многих других, следящих за его талантом, и факт их пребывания в высшем дивизионе давал им фору. К 15-летию игрока школа всё еще была очень важной для его семьи, но разговоры о таланте их сына позволили родителям дать шанс своему сыну проявить себя с наилучшей стороны в том, что ему действительно нравится. Ожидалось, что у него возникнут пробелы в учебе, но провалов в спортивном аспекте у него не было. Перед самым началом Юношеского Чемпионата Мира в Эквадоре в 1995 года, он удостоился внимания всей нации, и хотя турнир был очень неудачным для команды, он не стал таковым для него самого. Забивая голы в ПФЛ Нигерии у него всё ещё получалось очень здорово, и он стал примером для подражания в локальном масштабе.

Теперь люди старались смотреть его матчи — посмотреть на звезду, о которой все говорят. Любой мало-мальски разбирающийся в футболе человек признал бы наличие таланта у парня, который был наголову выше сверстников (и в прямом и переносном смыслах). Он всегда был на пике формы, избегая травм, которые впоследствии наложат отпечаток на его карьеру, пока он не пропускает ни одной игры из-за них и даже в возрасте 18 лет был призван в команду U-20 — это изменит его карьеру.

Кубок UEFA-CAF Meridian в 1997 проходил в Португалии и там Окуново должен был стать звездой. Наряду с Нигерией, Африканский континент был представлен командами Ганы, Кот-д’Ивуара и Гвинеи. Европу представляли команды Греции, Франции, Испании и хозяев. Нигерия заняла в Группе B второе место, уступив великолепной команде Греции. Соперником по полуфиналу были португальцы, которых «суперорлы» одолели со счётом 2:0 и вышли в финал, где их дожидались испанцы во главе с Хави. Финальный триллер с пятью голами принес победу сборной Нигерии — 3:2. Герой нашего рассказа оказался в роли одного из лучших на поле.

Сотрудники «Барселоны», которые присутствовали на турнире и старались обеспечить комфорт Хави, видели более, чем достаточно. Игрок впечатлил их настолько, что спустя час после финала они сделали свой ход — представились и пригласили игрока на недельную стажировку. Семья, как всегда, поддержала игрока, он решил согласиться и направился в Ла Масию. Так как ожидался некий период адаптации, клуб продлил срок стажировки ещё на неделю. До окончания срока решение было принято — «Барселона» заплатила его команде £14000. Спустя немного Хави познакомился с тем, кто обыграл его команду неделями ранее. Это был знак уважения соперника, который «Барселона» ожидает увидеть от всех своих игроков.

Всего сезон в Команде Б и игрок был представлен тренеру первой команды, Луи ван Гаалу, который включает его в заявку первой команды после завершения сезона 1997/98.

Его дебют состоялся в августе 1998 года, в матче против сантандерского «Расинга». 76 минут в вязкой игре, завершившейся со счётом 0:0, и замена на Рожера Гарсию. Новичка не смутил тот факт, что он играл рядом с Коку и Фигу. Тактические изыскания ван Гаала и необходимость сменить Фигу ознаменовались вторым появлением игрока на поле. Позже состоялось его первое Класико — он заменил Будевейна Зендена на исходе часа игры, и что немаловажно, его команда всё еще не проигрывала. Команда не проигрывала до его девятого матча, но затем потерпела четыре поражения подряд. За сезон у него накопился 21 матч на поле за сезон, в шести из которых он выходил на замену, можно было бы считать сезон удачным. Особняком стоит великая игра против «Манчестера Юнайтед», где оппонентами Гбенги были Дуайт Йорк и Энди Коул, а сам матч завершился со счётом 3:3. Это был пик его карьеры, дальше начался спад.

Ван Гаал за лето подумал-подумал и решил усилить голландское присутствие в столице Каталонии. На правый край, в частности, был куплен Михаэль Райцигер. Видя всё это, Гбенге не оставалось ничего иного, как согласиться на аренду в «Бенфику». Там он появился на поле всего 10 раз за сезон, так что можно назвать это отчасти провалом. Ван Гаал вызвал его обратно сражаться за место в составе, после его игры с Нигерией на Олимпиаде в Сиднее, однако у игрока случилась страшная травма колена, потребовавшая операции. Восстановление заняло такое долгое время, что он очнулся уже во второй аренде, в клубе из Сегунды, «Бадахосе».

Будучи не в состоянии набрать хорошую форму, он не сыграл там ни одного матча. «Барселона», видя эту ситуацию, решает сократить свои расходы и продает игрока в Грецию, в клуб «Ионикос». К тому моменту игрок уже осознает подводные камни бытия футболиста, а его колено не дает ему шанса стать тем, кем он был раньше.

Беглый список команд, где он отметился: мальдивский «ВБ Спорт Клуб», албанская «Тирана», украинские «Сталь» и «Металлург Донецк», не говоря уже о бухарестском «Динамо», «Виланова-дель-Ками» из любительской лиги Испании. Помимо этого он успел сыграть и двух английских клубах — «Норвич Виктория» и «Уолтхэм Форест». С момента, когда он перешел в греческий клуб и до момента ухода из последнего английского, он сыграл в сумме менее 20 матчей за восемь лет. Было чудом то, что нигерийский клуб «Саншайн Старз» пошёл на риск и подписал 33-летнего игрока с травмой колена. Но он всё ещё был более, чем неплох для них. За сезон он смог 30 выти на поле, после чего завершил карьеру в возрасте 34 лет.

Сразу после этого, в 2012 году его дом в Ибадане сгорел и Гбенга потерял всё. Ничего не осталось, все его трофеи, медали, памятные сувениры, не говоря уже о документах, поглотил огонь. К счастью, «Барса» была рядом, организовав сбор средств для помощи игроку в нелегкий для него час. Теперь, можно сказать, он прошел весь цикл. Он стал скаутом, его намётанный глаз и принципы позволяют увидеть настоящие таланты. Нельзя сказать, что он уже нашёл какую-нибудь суперзвезду, но его дух, желание и воля помогут в ближайшем будущем узнать об успехах Гбенги Самуэля Окуново в новой ипостаси.

Источник: thesefootballtimes.co

Перевод: Авет Бабаян

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