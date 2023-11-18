«Барса» закроет год товарняком в США за 5 млн. Сразу после матча Ла Лиги!

Даллас ждет.

Барселона ➡️ Даллас, «Альмерия» ➡️ мексиканская «Америка».

Это маршрут «Барсы» на 20-21 декабря, последние матчи клуба в 2023 году.

Да, «Барселона» действительно сыграет дважды за два дня, сменив континент и часовой пояс.

Ради чего?

Гонорар «Барсы» – 5 млн евро. Топ-вывеска соберет деньги для пострадавших от урагана в Акапулько

Основной мотив такой дальней и непростой логистически поездки – денежный. Источники The Athletic оценили гонорар «Барселоны» в 5 миллионов евро.

Важный момент: «Барселона» на официальном сайте сообщила, что доходы от выставочной игры с «Америкой» направят пострадавшим от урагана «Отис», обрушившегося на мексиканский курорт Акапулько в октябре и унесшего жизни по меньшей мере 48 человек.

С «Америкой» сыграют в Далласе на стадионе «Коттон Боул», который вмещает 90 000 зрителей. Летом 2022-го года «Барселона» уже играла здесь против «Ювентуса» (2:2). Тогда привлекли 58 000 зрителей.

«Америка» из Мехико – довольно крепкий соперник. Это самый титулованный клуб мексиканской лиги, уже выигравший регулярный чемпионат в этом году и заходящий в плей-офф фаворитом. А болельщикам со стажем будет приятно повидаться с Хонатаном дос Сантосом, который, как и старший брат Джио, засветился именно в «Барселоне».

«Барса» правда полетит в Даллас сразу после матча Ла Лиги?

Именно так. У себя на сайте каталонцы расписали план. Между Барселоной и Далласом приблизительно 8340 километров. Лететь в районе 12 часов, а разница во времени между двумя городами – семь часов.

Вот что ждет команду Хави.

20 декабря в 19:00 «Барселона» начнет матч против «Альмерии» в 18-м туре Ла Лиги. Сразу после финального свистка игроки отправятся в Америку. Матч в Далласе запланирован на 20 часов вечера 21 декабря по местному времени. В Европе уже будет 22 декабря и 3 часа утра (в Москве – 5 утра).

Клуб хочет, чтобы футболисты успели вернуться к своим семьям и отпраздновать Рождество. Первый матч «Барселоны» в 2024 году – против «Лас-Пальмаса» 3 января.

Матчи в Северной Америке – давняя мечта «Барселоны». Даже хотели там сыграть против «Жироны» в чемпионате

«Барселона» хотела бы проводить такие встречи каждый год. Американский рынок очень важен: спонсорство с глобальным брендом Spotify, совместные акции с известными музыкантами и другие активности – все это очень помогает наращиванию аудитории.

Самой же смелой мечтой был матч Ла Лиги против «Жироны» в Майами в январе 2019-го.

Больше всех заинтересован был Хавьер Тебас, вместе с руководством Ла Лиги пытавшийся помочь с организацией. «Вероятность того, что матч состоится – 83 процента», – заявлял тогда Тебас. Лига даже разместила рекламу на первой полосе влиятельной газеты Miami Herald со слоганом #BringUsTheGame (Привезите нам игру).

Но Федерация футбола Испании совместно с ФИФА запретили проведение официальных матчей за пределами Испании.

«Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – констатировала «Барса».

«Барса» уже не первую зиму использует паузу в лиге. А играть можно и не в Америке

Праздничный перерыв в чемпионате «Барселона» и раньше использовала для увеличения дохода. Такие товарняки необязательно играть в США, клубу интересны и другие рынки – Азия и Южная Америка.

● 14 декабря 2021 года «Барса» слетала в Саудовскую Аравию ради встречи с «Бока Хуниорс». Аргентинцы победили в серии пенальти, а каталонцы заработали 3,5 млн евро. ● 16 декабря 2016 года «Барселона» также играла в Саудовской Аравии, но уже против местной команды «Аль-Ахли» (5:3).

С долгами, превышающими 800 млн евро, клуб не будет разбрасываться привлекательными коммерческими возможностями.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Richard Rodriguez, AK BijuRaj, David Ramos