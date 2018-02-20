Три билборда призывают Леброна перейти в «Филадельфию»

Все хотят Леброна.

В Кливленде появились три билборда, призывающие лидера местной команды Леброна Джеймса переходить в «Филадельфию». Их размещение оплатила базирующаяся в Пенсильвании компания Power Home Remodeling.

Сам Леброн Джеймс позитивно воспринял такую агитацию.

«Льстит ли мне это? Да, совершенно точно. Это вроде бы такой отвлекающий момент. Но нет. На самом деле это лестно. Мне 33 года, я провожу 15-й сезон, при этом люди и команды из разных городов хотят, чтобы я играл за них. Это же здорово. Это очень круто».

Затея основана на недавно вышедшем фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».