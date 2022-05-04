Пути «Локо»: бомба в аэропорту, хруст лодыжки главного тренера и конкурс с суперпризом

От редакции: вы читаете пользовательский блог, который ведет пресс-атташе «Локомотива-Кубань» Владимир Можайцев. Подписывайтесь, чтобы следить за краснодарским клубом.

Геополитическая ситуация лишила баскетболистов «Локомотива-Кубань» возможности биться за победу в Еврокубке – но времени, затраченных ими на путешествия-переезды, внезапно стало не больше, а меньше. Стандартный выезд команды весной 2022 года длится у «Локо» почти сутки. При этом последнее время дорожные приключения железнодорожников – простите за тавтологию! – обретают все больший размах.

… Автору этих строк позарез нужна была победа краснодарцев в Перми в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Нет, дело не в поставленной на «Локо» зарплате – времена, когда просмотр матча без финансового интереса для меня и моих друзей из «Спорт-Экспресса» и «Советского Спорта» Алексея Безъязычного и Кирилла Зангалиса не представляли никакого интереса, давно миновали. Просто 30 апреля в Краснодаре проходил Суперфинал масштабного чемпионата «Локобаскет – Школьная лига», и мне полагалось там жечь глаголом юные сердца. Само мероприятие, кстати, прошло весело, стремительно и без пафоса.

Поэтому главному тренеру «Локо» Бранко Максимовичу задача была поставлена предельно четко – побеждать, и никаких гвоздей и четвертых матчей. Сербский наставник с миссией справился более чем успешно, а его подопечные в присутствии переполненных крутецких трибун УДС «Молот» (крутецких – по человеческому наполнению, разумеется) показали едва ли не лучший баскетбол в сезоне.

На следующий день после игры Максимович праздновал день рождения. И, забегая вперед – это был самый запоминающий happy birthday в его карьере!

Началось все с того, что рейс из Перми в Москву задержался на час. Казалось бы – ничего страшного, однако стыковка с рейсом Краснодара в «Шереметьево» изначально занимала чуть больше этого самого часа.

Как результат – эффектный забег двухметровых слоников, который пассажиры «Шереметьево» наверняка запомнят надолго. Завершилось все, с одной стороны, отлично – команда успела на рейс. А с другой – почти трагично. На самом финише сербский именинник издал крик простреленной навылет волчицы и рухнул на пол, держась за голеностоп. Начальник медслужбы «Локо» Константин Шубин оперативно влил в шефа что-то обезболивающее и обмотал чудовищно распухшую лодыжку эластичным бинтом.

- 3 weeks no practice… – попытался разрядить ситуацию главный юморист «Локо» Эррик Макколлум.

Страдающего наставника доставили на борт (итоговый диагноз – частичный разрыв связок). Пассажиры поначалу встретили делегацию «Локо», из-за опоздания которой рейс был задержан на полчаса, недовольным ворчанием. Но затем некоторые узнали игроков в лицо. Ну или не узнали – догадались по росту и логотипу на толстовках. И даже пообещали обязательно приехать из Ставрополя 10 мая в Краснодар – поддержать команду в суперматче с ЦСКА.

Однако беды ставропольчан на этом не закончились. Самолет покружил-покружил над Ставрополем – и внезапно приземлился в нескольких десятках километров от него, в Минводах. О причинах пилоты так и не сообщили – хотя предыдущий рейс из Москвы за час до этого в Ставрополе благополучно приземлился.

«Земля, Земля, у нас проблемы!» – начальник команды «Локо» Роман Пашутин еще в воздухе начал связываться с легендарным водителем клубного автобуса Юрием. Тот развел пары многолошадного «Мерса» и погнал из Ставрополя в Минводы.

…В которых все обстояло весьма неблагополучно. Вроде бы нашелся оперативно ресторанчик, готовый накормить ужином из трех блюд изголодавшихся великанов. Вроде бы нашлись таксисты, мелкооптовыми партиями доставившие этих великанов до точки питания. А вот багаж главного игрока «Локо» – Эррика Макколлума – не нашелся. А в нем – игровая форма, в которой уже через несколько дней выходить на матч с ЦСКА. Плюс – родные «пристрелянные» кроссовки…

…Идем с Эрриком заполнять квитанцию в пункте розыска пропавшего багажа.

- Имя, фамилия, отчество?

- Эррик Макколлум… гммм.. отчества нет.

- Место фактического проживания?

- США…

Ладно. Кое как заполнили, нашли таксиста. Таксист с помощью технологии «звонок другу» нашел, куда ехать. Поначалу решили – все-таки заблудились. Потому что ресторанчик сверкал огнями и грозно гремел песней про «ладу седан баклажан». Хоть и считаю актрису из клипа на эту песню лучшим, что дала миру российская попса – идея кормить команду на кавказской дискотеке все равно показалась слишком уж праздничной и деньрожденческой.

Оказалось – все-таки не дискотЭка. А интеллектуальный квизз. Проходивший по принципу программы «Своя игра» – где надо угадывать самые популярные ответы из соцопросов.

…Если вы дочитали это многобуквие до настоящего абзаца – то заслужили право побороться за приз. И не просто приз, а суперприз – фирменную игровую майку с автографами игроков «Локо». Без ложной скромности – нами было угадано все. Тот, кто в комментариях даст самые близкие и правильные ответы – тот и получит приз.

1. Какой телесериал про семью имеет в России самый высокий рейтинг?

2. Какого персонаж на детских утренниках в России встречается чаще всего?

3. Какое блюдо на праздничных ужинах в России – самое популярное?

Вскоре после завершения интеллектуальной суперигры подоспел и автобус. Счастливые победители пожелали игрокам «Локо» успехов в серии с ЦСКА, попытались облить их шампанским (понимания не встретили) и исполнили несколько эффектных речовок, напоминающих о минераловодских корнях клуба.

Наконец, после семичасового броска из Минвод до Краснодара, квизз-вояж завершился. Чтобы… возобновиться уже в следующей серии!

На игры с ЦСКА «Локо» также вылетал из Ставрополя. Игроки благополучно сдали чемоданы и принялись дожидаться посадки. Однако благополучие оказалось мнимым: вскоре сотрудницы аэропорта со слегка побелевшими загорелыми лицами принялись буквально выталкивать к выходу из терминала не сразу врубившихся в ситуацию легионеров «Локо».

«Bomb, bomb!» – цепочкой понеслась по команде «новость дня». Всех пассажиров не просто эвакуировали – но и заставили отойти на 200 метров от здания аэропорта. К которому уже летел весьма напоминающий военный или полицейский вертолет. Впрочем, я не специалист – судите сами.

Игроки, ежась в спортивных костюмах – на улице было не по южному прохладно – принялись обсуждать ситуацию. Разумеется, прозвучала шутливая версия, что все происходящее – происки ЦСКА. Начальник команды тем временем прокачивал логистические варианты. Прокачивалось все плохо: в Минводах подходящих рейсов не было, до Сочи – ой как далеко. И к тому же – в сторону, обратную от итоговой цели путешествия.

- Не, в Сочи точно не надо. Давайте хоть как-нибудь, но все-таки двигаться в сторону Москвы, – твердо заявил кэп «Локо» Станислав Ильницкий.

Всерьез обсуждался даже вариант беспрецедентной поездки прямо до Москвы на клубном автобусе. Впрочем, скоро прецедент в любом случае будет – «Локо» организовал выезд в столицу на Локобасе для самых преданных фанов команды.

К счастью, аэропорт в Ставрополе крошечный. Чудесная формулировка «Мин нет!» прозвучала уже минут через 20-25. И игроки «Локо», пусть и с большим опозданием, устремились-таки в Москву навстречу самому сложному и опасному приключению сезона – матчам с ЦСКА…