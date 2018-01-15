Гол Жеффрена и другие события выходных
Валенсия 2:1 Реал Сосьедад. Мартин Монтойя отдал голевую передачу.
Тулуза 3:3 Монако. Кейта Бальде забил один из голов гостей.
Верона 2:1 Торино. Яго Фальке - автор ассиста.
Грассхоперс 1:0 Цюрих. Жеффрен забил единственный гол в матче.
ФК Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уандерерс. Открыл счет в матче Ориоль Риера.
Шленск 1:1 Горник. Сито Риера отдал голевую.
Спортинг Х 2:0 Осасуна. Один из голов забит после передачи Джонни Родригеса.
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