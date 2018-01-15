Гол Жеффрена и другие события выходных

Валенсия 2:1 Реал Сосьедад. Мартин Монтойя отдал голевую передачу.

Тулуза 3:3 Монако. Кейта Бальде забил один из голов гостей.

Верона 2:1 Торино. Яго Фальке - автор ассиста.

Грассхоперс 1:0 Цюрих. Жеффрен забил единственный гол в матче.

ФК Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уандерерс. Открыл счет в матче Ориоль Риера.

Шленск 1:1 Горник. Сито Риера отдал голевую.

Спортинг Х 2:0 Осасуна. Один из голов забит после передачи Джонни Родригеса.