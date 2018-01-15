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    Блог Экспорт Ла Масии

    Гол Жеффрена и другие события выходных

    Теги Джонни Родригес Яго Фальке Сито Риера Бальде Кейта Ориоль Риера Мартин Монтойя Жеффрен Суарес

    Валенсия 2:1 Реал Сосьедад. Мартин Монтойя отдал голевую передачу.

    Тулуза 3:3 Монако. Кейта Бальде забил один из голов гостей.

    Верона 2:1 Торино. Яго Фальке - автор ассиста.

    Грассхоперс 1:0 Цюрих. Жеффрен забил единственный гол в матче.

    ФК Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уандерерс. Открыл счет в матче Ориоль Риера.

    Шленск 1:1 Горник. Сито Риера отдал голевую.

    Спортинг Х 2:0 Осасуна. Один из голов забит после передачи Джонни Родригеса.

    Автор
    • tbilisec

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