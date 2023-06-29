Игра, в которой вам надо построить новый стадион. Справитесь?

Строительство стадиона – особенное событие в истории клуба. Вместе с Авито мы сделали игру, где с этой важной задачей предстоит справиться вам. Возведете технологичную и комфортную арену в срок, не разорив клуб и угодив болельщикам?

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