Avito
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Спецпроект

Игра, в которой вам надо построить новый стадион. Справитесь?

Строительство стадиона – особенное событие в истории клуба. Вместе с Авито мы сделали игру, где с этой важной задачей предстоит справиться вам. Возведете технологичную и комфортную арену в срок, не разорив клуб и угодив болельщикам?

А для реализации своих планов в строительстве или ремонте – ищите специалистов на Авито. Выбирайте бригады или мастеров разных профилей под любой запрос и бюджет, опираясь на рейтинги, отзывы и портфолио специалистов.

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