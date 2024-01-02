Самые стильные наряды Льюиса Хэмилтона для «Ф-1» в 2023-м: костюм а-ля «джедай из «Звездных войн», свитер «тыквенный рай»

Льюис Хэмилтон превратил проход в паддок «Формулы-1» в показ мод: каждый день каждого Гран-при на пути от зоны прибытия пилотов входа в гостевую зону «Мерседеса» он в стиле дефиле представляет новый наряд и никогда не повторяется.

Иногда это бывают рекламные интеграции – семикратный чемпион является амбассадором бренда Tommy Hilfiger и таким образом привлекает внимание к новым коллекциям бренда. Но даже единичные показы приносят плоды – по оценке The Business of Fashion и Launchmetrics каждый из трех образов пилота в Вегасе собрал просмотры в медиа на сумму от 780 до 830 тысяч долларов. И это примерно в 10 раз больше оценочной стоимости каждого из нарядов (Burberry, Bottega Veneta, Louis Vuitton).

Вне зависимости от целей модных прогулок наряды получаются стилевыми и не очень. Здесь топ крутых образов пилота за 2023-й!

В Австралии Хэмилтон обрадовал замшевой курткой c забавным анималистичным принтом (5285$) и темно-синими карго-брюками (530$). Все комплект, включая кожаные ботинки на шнуровке (895$) от Kenzo.

Интересная конструкция ношения жакета, когда становится жарковато. Причем в лук-буке такая опция не представлена👀 Изобретение Льюиса специально для Катара? Лук цвета «тыквенный рай» полностью от Tommy Hilfiger – футболка (75$), удлиненный жакет (400$ , сейчас со скидкой 236$) и любимые карго-брюки ($190).

В Сузуке з комбинация от японского бренда Issey Miyake. Жилет (514$) и брюки (680$) серо-голубого оттенка с фирменной плиссировкой. Летний легкий образ дополняют высоко собранные волосы.

Оригинальный свитшот с ассимитричной сборкой на Льюисе от модного дома Loewe (5150$) и брюки бельгийского бренда Namacheko (цена неизвестна).

Интересное сочетание – шерстяной черный жилет на пуговицах (1320$) и «мраморные» джинсы (1550$) из свежей осенней коллекции Miu Miu.

Снова костюм. Джинсовая рубашка (520$) и брюки с абстрактным узором и строгими цветами от южнокорейского бренда уличной одежды Kusikohc.

Уютный и сбалансированный наряд для Саудовской Аравии. Градиентный чуть свободный свитер с метализированной нитью, широкие брюки с боковой блестящей вставкой, массивные кеды и мини поясная сумка – весь лук Dior.

Образ в духе «Звездных войн» из Джидды. Топ c широкими плечами (430$), стилизованный поясом, широкие брюки-карго (980$) и кожаные ботинки (1090$) – Rick Owens.

Потрясающе легкий и в то же время объемный наряд от итальянского бренда Zegna. Это спойлер новой весенне-летней коллекции. Отлично дополнен колье из разноцветного жемчуга Polite Worldwide (700$) и массивными ботинками Kenzo (660$).

И победитель этого хит-парада – смелый образ от Dior. Хэмилтон присутствовал на его презентации в декабре 2022-го в Египте на фоне пирамид и отпраздновал им первый гоночный день прошлого сезона ровно в той же конфигурации. Верх с воротником-стойкой и пуговицами на спине (1900$), брюки со стрелками (1200$), юбка-полукилт (3500$) и ботинки (1700$). Да, 8300 долларов за полный костюм – зато стильно!

Бонус. Льюис любит эпатаж и яркие детали, но иногда их слишком много одновременно. Здесь обратный пример – удачное сочетание яркой, забирающей много внимания на себя рубашки (990$) с темными объемными брюками (700$), обе вещи бельгийского бренда Dries van Noten. Образ выглядит элегантно!

А как вам?

Самые эпатажные наряды Хэмилтона для «Ф-1» за год

Хэмилтон выпустил безалкогольную текилу! Ходил с бутылкой во время Гран-при: пил с журналистами и после тренировки в ванной

Путешествия Хэмилтона за кадром: смена одежды в туалете самолета с «приличной» на «удобную», маска на лице последний час полета

Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton, Chris Graythen, Clive Rose, Clive Mason, Rudy Carezzevoli, Robert Cianflone, Lars Baron, Michael Potts/BSR Agency, Qian Jun/MB Media, Kym Illman; IMAGO/HOCH ZWEI, Hasan Bratic/dpa, Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press