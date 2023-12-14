Пит-стоп «Ф-1» вслепую в полной тьме – это вообще возможно? Оказалось, да – и его скорость 🤯

Какие же в «Ред Булл» мастера!

В 2023-м «Ред Булл» просто неподражаемо царил в «Формуле-1» – во всем, кроме… Пит-стопов. Да, бригада чемпионов мира взяла итоговый трофей победителю зачета быстрейших механиков по итогам всех Гран-при, но упустила главное: мировой рекорд скорости обслуживания машины. Его в Катаре при нереальной жаре и утяжеленных шинах утащил «Макларен» – 1,8 секунды на обслуживание болида Ландо Норриса. Достижение «Ред Булл» перебито на 0,02 секунды – и теперь рейтинг пит-стопов быстрее двух секунд выглядит вот так.

Да, «Ред Булл» внезапно потерял титул короля смены шин – и для компенсации неудачи обратился к челленджам. Ведь чемпионская команда знаменита всевозможными пит-стопами на пляжах и крышах, а главным их перфомансом на данный момент была смена покрышек болиду в условиях невесомости – на пикирующем самолете «Роскосмоса» при помощи их инструкторов!

И теперь – новый челлендж: пит-стоп в полной темноте! Без подготовки, только 10 попыток на вменяемый результат, и….

2,84 секунды! Оглушительно.

Как же объясняется такой результат?

«Эти ребята отрабатывают пит-стопы сотни и тысячи часов. Выстраивается такая мышечная память»

Но когда персонал «Ред Булл» спросили на Гран-при Катара, за сколько их бригада проделает пит-стоп в темноте, мало кто настолько в них поверил!

Сама бригада остановилась на предсказании в 3,1 секунды.

Далее на базе команды в Милтон-Кейнсе в боксе для отработки пит-стопов механики приступили к задаче – даже заклеили визоры защитных шлемов для чистоты эксперимента. Ребята в итоге не могли общаться и запрашивать что-либо. Задача заключалась только в одном: выполнить свою фазу как можно быстрее и точнее.

Правда, использовали не совсем современную машину, а модифицированную RB14 2018-го с электромотором – обычный тестовый муляж, на котором и отрабатывают остановки. И сперва дали ребятам несколько пристрелочных попыток в заклеенных шлемах, но со светом. После пяти попыток свет выключили и оставили только инфракрасный спектр и инфракрасные камеры. Только у пилота и операторов домкратов – очки ночного зрения, чтобы никто никого не сбил и попытка смены шин вообще могла состояться.

Освещали площадку только искры от гайковертов!

«Некоторые команды мечтали бы проделать такое в реальной гонке», – прокомментировал глава бригады.

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