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Первый «Мерседес» новой «Ф-1» на аукционе – поднял рекордные $19 млн. Хотя Хэмилтон выиграл на нем всего одну гонку

Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Начало суперуспешной эры.

Нынешняя новая эра заводского «Мерседеса» в «Ф-1» насчитывает 13 лет. За это время команда выиграла семь личных чемпионских титулов и восемь Кубков конструкторов, 114 гонок и 129 поулов, и еще однажды взяла второе место зачете команд в 2013-м.

Причем команда прославилась бережным и тщательным отношением к наследию: болиды 2010-х не выходили за пределы корпорации. Оставались либо в музее организации, либо в галерее завода в Штутгарте, либо в личных коллекциях гонщиков и босса Тото Вольффа, либо просто на тайном складе – там даже до сих пор хранят разбитые детали болидов Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга с аварии на Гран-при Испании 2016-го:

А на главном входе базы в Бракли – болид 2021-го с последнего Гран-при сезона в Абу-Даби, где «Мерседес» взял восьмой кубок, а Хэмилтон упустил восьмой титул:

Он напоминает команде о моментах поражений – и где-то там же Тото Вольфф обещал поставить и неудачную машину 2022-го.

И ни один сделанный в Бракли болид не продавали на аукционе и не отдавали на сторону. До Гран-при Вегаса 2023-го.

В дни самого роскошного, дорого и важного этапа современной «Формулы-1» аукционный дом RM Sotheby’s проводил торги буквально в рамках Гран-при в отеле Wynn – партнере этапа. Там впервые в истории на продажу поступил болид «Мерседеса» из современной эры «Ф-1» – W04-04 2013 года.

 
 
 

Это второе шасси сезона для Льюиса Хэмитона – на нем он провел большую часть дебютного сезона в «Мерседесе» (14 из 19 гонок), взял четыре подиума, поул и победу на Гран-при Венгрии. Да, это первый победный «Мерседес» будущего семикратного – первая ступень к успеху их альянса.

Потому вместе с отсутствием других современных болидов «Ф-1» немецкой марки на рынке в данный момент аукцион был обречен на крупный чек – и покупатель нашелся: за W04-04 выложили $18,8 млн. Вышла самая дорогая машина для Гран-при не из ретроэпох – даже дороже победных авто Шумахера ($15 млн). Начало нового доминирования – теперь на аукционах?

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Фото: RM Sotheby’sGettyimages.ru/Vladimir Rys, Mark Thompson, Lars Baron

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