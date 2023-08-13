Однажды он даже не завелся, когда №44 пытался покатать друга.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон к началу 2020-х накопил приличный гараж из супер- и гиперкаров на $47 млн – а в начале десятилетия под влиянием идеи борьбы за окружающую среду начал распродавать коллекцию.

Одним из самых дорогих лотов №44 стал именной «Пагани» Zonda LH 760 – личная модицификация легендарной модели с семилитровым V12 от «Мерседеса» на 760 л.с. Льюис продал его в декабре 2021-го.

«В мире всего 5 именных 760-й. ЛХ заполучил свою в 2014-м, но за 7 лет проехал на ней менее 1000 км, – писал тогда основной фанатский контент-центр фирмы в инстаграме Pagani Zonda Registry. – Также у Льюиса с ней случилась небольшая «встреча со стеной» пару лет назад, но машина получила минимальные повреждения. Никаких апгрейдов с момента выпуска».

Почему же такое могло случиться? Вообще в 2015-м причиной аварии оказалась усталость и перебор с вечеринками.

Но Хэмилтон жаловался и на ее управляемость газете The Sunday Times еще в 2019-м:

«Водить ее просто ужасно! – признавался чемпион газете Sunday Times. – Она звучит лучше всех моих машин, но управление там худшее. Автоматическая версия вообще управлялась хуже «Смарта».

А еще в 2019-м «Пагани» просто не завелась, когда Хэмилтон решил прокатить друга и звезду американского футбола Оделла Бэкхема:

Так что продажа точно неудивительна: в последний раз Льюиса и его «Пагани» видели вместе в Монако в 2021-м:

Затем 760 LH достался неизвестному покупателю за неизвестную сумму – инсайдеры писали о 10-11 миллионах долларов, но без подтверждений: фактически «по оценкам». Никто не знал, куда же точно делся гиперкар Хэмилтона.

И вот фотограф и сталкер шикарных машин Итан Гэйл обнаружил ее разбитой в туннеле Пенманбах города Конви в Северном Уэльсе:

Затем суперкар последовал на эвакуаторе на местную «штраф-стоянку»:

По сообщению Итана, новый владелец не пострадал – просто шокирован итогом. Причина случившегося точно неизвестна: Гэйл прокомментировал в соцсетях, что, похоже, водитель слишком резко разгонялся в туннеле, потерял контроль над задней частью и врезался в стену и развернулся.

Видимо, отзыв Хэмилтона о плохой управляемости – стопроцентная правда.

Фото: www.instagram.com/ethang.supercarphotographer/