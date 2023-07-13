Секрет «Макларена».

Вас когда-нибудь интересовал вопрос «куда после финала сезона отправляются болиды «Формулы-1»? У всех команд свой подход: кто-то продает их с аукциона (в основном середняки и аутсайдеры без больших баз), кто-то выставляет в в музеях или отдает в частные коллекции («Феррари», «Уильямс» или «Мерседес»), кто-то переводит в трековые развлекательные шоукары («Ред Булл» или «Альпин»/ «Рено»)… Отличные варианты по сравнению с японским подходом в MotoGP – сразу под пресс ради списания затрат и экономии на налогах.

Но есть в пелотоне одна команда с особым подходом – «Макларен». За 60 лет существования она накопила море крутых болидов с победами в гонках на выносливость, «Ле-Мане», «Индикаре», «Инди-500», Can-Am, картинговых программах… Только в «Ф-1» оформлены 20 титулов и победы в 183 Гран-при.

В нынешнем виде «Макларен» сформирован в 1980-м под рукой невероятно чопорного, бережливого и тщательного Рона Денниса – он постоянно думал о субординации, сохранении традиций и гордости историей. А еще он ненавидел мусор и отходы – и не мог себе представить, как его машины класса «произведение искусства в мире автоспорта» могут пойти под списание.

Деннис с 2017-го больше не управляет «Маклареном», но его наследие до сих пор живо – в виде тайного склада, где собраны все старые болиды из всех серий, все чертежи, запчасти и даже старые шины.

Не шутка: вместе с картом старой юниорской программы «Макларена» на складе до сих пор держат тот самый комплект дождевых покрышек, на котором Льюис Хэмилтон в 2008-м объехал на последнем круге Гран-при Бразилии Тимо Глока и стал чемпионом мира.

Вообще это реально бесконечный склад с десятками полок и сотнями коробок – настоящий гоночный ангар.

Здесь собирают настолько все, что хранится даже тестовая машина в оранжевой ливрее для одного тестового заезда в 1997-м!

Все отсортировано по годам – машины расставлены по полкам в хронологическом порядке, а детали и запчасти для них хранятся на дополнительном складе рядом с мастерской. Стандартное наполнение одной такой под графой «для запуска» – руль и оборудование для обслуживающей бригады:

Ведь каждый экземпляр на складе – не просто ради галочки: команда регулярно пользуется ими на исторических или выставочных заездах и на Исторических Гран-при. Так же обслуживаются и машины, проданные частным коллекционерам – ничего не уезжает за пределы склада (исключение – болид Алонсо для его личного музея), за всем следят и контролируют именно работники «Макларена». Например, здесь обслуживается чемпионская машина Хэмилтона MP4-23 – формально она в частной коллекции кронпринца Бахрейна (страна – одна из главных акционеров команды и завода).

В «исторической» бригаде 8 механиков. Это бывшие трековые работники – один из них, Гэри Уилер, еще обслуживал боевой болид Айртона Сенны на Гран-при. Музейное подразделение – отличное место, куда можно отправить уставшего от постоянных переездов важного члена команды на год-два передохнуть: особенно если не хочется его отпускать. Туда же можно отправить и тех, кто отлично знает технику предыдущих лет, но больше не справляется с новыми поколениями болидов: тогда исторические машины обслуживаются лучшими спецами, а ценные члены бригад остаются в «семье», занимаются любимым делом и приносят пользу.

«Глубина знаний работающих здесь людей, их опыта и технических навыков – просто фантастическая, – описал глава операционного подразделения «Макларена» Пирс Тинн. – Он крайне важен для поддержания жизни в нашем бизнесе. Важно поддерживать жизнь во всех этих машинах не только для сохранения их как «активов», но и как важную часть нашей истории».

Именно этим и занимаются восемь механиков в «полуотставке»: по графику разбирают старые болиды и суперкары до остова или шасси…

Сверяются с чертежами и проектной документацией (хранится вместе с запчастями), чистят, проводят тестовые запуски и проверки – и иногда даже обкатки на близлежащем тестовом треке.

Если деталь не работает или сломана, то чертежи и запрос отправляют на базу команды или верифицированному подрядчику на восстановление. Пункты о секретности там такие же, как и при производстве деталей для актуальных болидов «Ф-1».

Отсмотренные и проверенные машины отгоняют под тент – а дальше их либо возвращают на полку склада, либо отправляют на шоу-заезды по всему миру, либо выставляют в «Технологическом центре «Макларена» в Уокинге.

На сам склад посетителей не пускают. Неизвестна даже его точная локация – поставки приходят на общий склад команды на базе в Уокинге, и про него обычно говорят «кое-где в Уокинге». Конечно, в городе не так много больших ангаров, да и выносить его куда-то вдаль от гоночного городка было бы глупо, но… На съемках «с высоты птичьего полета» его обычно нет.

Еще бы – только у «Феррари» в Маранелло коллекция покруче. Недаром под залог всех этих машин «Макларену» даже давали кредиты на сотни миллионов долларов.

Фото: Formula1.com