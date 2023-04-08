В «Формуле-1» новый запрет: перед Гран-при Австралии ФИА внезапно разрушила одну из главных победных традиций серии. Федерация напомнила командам о недопустимости штурма ограждения для приветствия гонщиков на финише.

Гоночный директор Нильс Виттих откопал еще одно забытое правило в Спортивном кодексе ФИА вслед за запретом на украшения в машинах. Оно гласит: «Представители команд незамедлительно допускаются на пит-лейн, если есть необходимость работы над машиной и должны покинуть его, как только работы окончены. Представителям команд запрещается забираться на ограждение не зависимо от времени».

Теперь директор указал, что будет строже следить за выполнением существующих норм (точнее, в принципе начнет за ними следить). Так уже поступали в прошлом сезоне – тогда гонщикам запретили носить украшения в болиде и проверяли их нижнее белье на огнестойкость. Все эти инициативы объединяет одна идея – забота о безопасности гонок.

Но коллективы все равно в недоумении: «Не уверен, что вызвало необходимость все поменять, – заявил босс «Макларена» Зак Браун. – Не слышал про инциденты. Но правила есть правила, будем соблюдать».

«Честно говоря, я был очень удивлен тому, что данный вопрос вообще является проблемой, – прокомментировал босс самого побеждающего в последние годы «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Понятно, что ко всем вопросам, связанным с безопасностью, стоит относиться серьезно. Но мне кажется, что такие празднования всегда были довольно знаковым моментом для «Ф-1» – виды, как машина приезжает на финиш Гран-при, а команда празднует победу у заграждения.

И пока сотрудники команды делают это в безопасной манере, лично я не вижу в этом никакой проблемы.

Я всегда считал, что такие празднования – неотъемлемая часть гонок. У нас в «Ред Булл» было 94 таких празднования и ни разу никто не получал никаких травм, не возникало никаких проблем. Но если таковы правила – значит так и есть».

И при нынешнем раскладе сил очередной запрет сильнее всего скажется на чемпионах.

А еще Хорнер не без оснований называет традиционное празднование «неотъемлемой частью гонок».

Традиция встречать пилотов на финише гонки появилась раньше, чем сами ограждения на трассах. Правда если сейчас механики пытаются быть поближе к болидам, повисая на решетках ограждения, то раньше практически бросались под колеса гонщикам вместе с простыми болельщиками и журналистами.

Флагами тоже размахивали прямо перед болидами.

Даже в дождь при плохой видимости.

Традиция с приветствием гонщиков на финише – часть истории «Ф-1».

Так встречали Стирлинга Мосса на Гран-при Великобритании 57-го:

Вот победа Кларка на Гран-при Франции 65-го.

Триумф Эмерсона Фиттипальди на Гран-при Канады 74-го.

Или кадры, снятые на Гран-при Франции в 1979-м, когда Жан-Пьер Жабуи принес «Рено» их первую победу в высшем классе. Французский гонщик, французская команда, французский двигатель и шины и французский Гран-при. Легендарно!

Победа «Феррари» и Патрика Тамбэ в 1983-м в Имоле.

А это – вид на пит-уолл. Вся команда была как минимум там.

А это яркое празднование на японской «Сузуке» в 2004-м. Итальянцы из «Феррари» ликуют в честь рекордной 13-й победы Михаэля Шумахера в одном сезоне. В этот день Михаэль установил рекорд, который будет повторен только спустя 9 лет Себастьяном Феттелем, а побит через целых 18 Максом Ферстаппеном.

Вот только новые достижения Ферстаппена попадут в хронику «Формулы-1» в виде фотографий одинокого болида «Ред Булл» на финишной черте. И с другими будет так же.

Фото: East News/DANIEL JANIN / AFP, GERO BRELOER / DPA / dpa Picture-Alliance; Sutton Motorsport Images/David Phipps; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox, statsf1