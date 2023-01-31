Как пилоты «Ф-1» пьют в болиде во время гонки? Трубка торчит прямо в шлеме? Как вода не разливается?

Объяснение от «Мерседеса».

«Формула-1» – невероятно атлетичный вид спорта: гонщики в каждом интервью о физической загруженности напоминают о потере 2-3 кг жидкости за 2 часа в кокпите. Для сохранения концентрации в таких жестких условиях они проходят через суровые предсезонные тренировочные сессии, а во время заездов бороться с обезвоживанием им помогает система подачи воды.

Вот так она выглядит в «Мерседесе»:

«В реальности теперь это мягкая сжимаемая сумка, подключенная к шлему»

Да, кончик шлема буквально торчит в шлеме – и гонщик высасывает из него жидкость, когда чувствует жажду:

«Пару лет назад мы экспериментировали с более «техническими» решениями, у которых были насосы разных видов. Но у них есть минусы: они постоянно ломались, добавляли лишнего веса. Временами насос отказывал так, что продолжал качать воду в шлем...»

Да, именно с подобными проблемами вызваны легендарные переговоры Кими Райкконена с мостиком «Феррари» на Гран-при Венгрии 2018-го о состоянии системы подачи воды и мемная фраза «Нет, Кими, не будет питья».

«А вот это односторонний клапан с фильтром. Когда ты перестаешь высасывать, а жидкость еще остается в трубке, она постепенно спускается обратно к фильтру. Без этой маленькой вещицы вода постоянно брызгала бы куда попало. Или не подавалась тут же, когда бы тебе была нужна».

«Когда гонщик вылезает из машины после финиша, трубка быстро выщелкивается»

«Можно увидеть всплеск воды, если смотреть внимательно».

Выходит, здесь технический прогресс «Формулы-1» пошел даже в обратном направлении – настолько с новым регламентом важность приобрело любое сокращение массы!