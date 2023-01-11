Афганистан создал свой суперкар – «с божьей помощью, потому что мы **** можем». Под капотом – мотор от «Короллы»

Зато дизайн – 🔥

А вы знали, что в Афганистане есть автопром? Причем не только какой-то там обычный автопром, но автоинженеры в Кабульском профессионально-техническом институте. 30 таких вместе с дизайнерами из афганской студии ENTOP, оказывается, 5 лет трудились над созданием национального суперкара Mada 9 – и теперь он готов.

Да, захвативший в 2021-м власть в стране «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не остановила его разработку – теперь их представитель Забихулла Муджахид даже хвастается прототипом в твиттере.

«Хочу поблагодарить Министерство профтехнического образования – под их руководством элиты полезно послужили стране».

А директор ENTOP Мохаммед Реза Ахмади отметил других действующих в Афганистане лиц: «Я изо всех сил благодарю бога за то, что мы смогли закончить строительство первого автомобиля в Афганистане».

Национальный телеканал TOLONews представил машину вот так – поездкой по заснеженной улице Кабула:

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Но миру на ютубе Mada 9 презентовали так – «Потому что мы **** можем»:

Вообще канал начал публиковать видео совсем незадолго до презентации – и в основном показывал заводской быт сборщиков:

А как вам такая короткометражка: изможденный боями человек в грязи садится в него и уезжает?

Единственное, что о нем рассказали: под капотом – модифицированный мотор от «Тойоты» Corolla. У модели множество вариантов и поколений, но самую мощную на азиатском рынке оснащали четырехцилиндровым рядным бензиновым мотором на 175 л.с. И это на массу в 1500 кг.

Зачем афганцам потребовался суперкар? Для «представления образа страны на выставках и автосалонах» – специально для этой цели та же группа инженеров обещает добавить в Mada 9 электронную коробку передач. По рассказам профильных изданий, в окрестностях Кабула раньше видели и снимали вот такое:

Похоже на прототип без корпуса – с подвеской на толкателях, как в «Ф-1», и шасси с трубчатой рамой, как в ралли.

Планов по серийному производству пока не заявляли. Тогда ждем гоночную программу?