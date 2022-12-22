Подарок Сайнсу от «Феррари» – уникальный именной суперкар. За $600 тысяч и с рекордным мотором на 830 л.с.
Красотища.
«Феррари» закрыла тяжелый 2022-й предрождественской вечеринкой на базе в Маранелло – и раздала гонщикам подарки. Карлосу Сайнсу за сезон без нормальных рулей, но с тремя поулами, победой и 9 подиумами достался обещанный полгода назад кастомный 812 Competizione – трековая версия Superfast («Супербыстрого»):
Компания и команда отметили принадлежность машины гонщику специальной плашкой Smooth Operator:
Это прозвище и фирменная фраза Карлоса, который он раньше праздновал все подиумы и удачные гонки – еще до перехода в «Феррари».
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Год назад Карлос решил сменить на 812-й старый «Гольф», подаренный родителями на 18-летие, и рассказал в соцсетях о выборе новой машины – с обещанием проапдейтить подписчиков видео покупки в конце 2022-го (когда ее обещали поставить).
А полгода назад Скудерия доставила ему версию Superfast:
И тогда же решила подарить в нагрузку еще одного монстра стоимостью минимум $600 тысяч! Ведь Карлос выбрал самый снаряженный вариант, который именно столько и стоит на рынке, а у №55 еще и особенная версия.
Что это вообще за машина? Обладатель шедеврального атмосферника V12 на 6,5 литров и 830 л.с. – рекордного ДВС для дорожных моделей марки!
Максималка – 340 км/ч, разгон до сотни – за 2,8 секунды. Коробка передач – семиступенчатая автоматическая, как в старой «Ф-1» времен Шумахера. Масса – 1621 кг (то есть коэффициент массы на мощность – примерно 2 кг/лс).
Тем не менее, она легче обычной «Супербыстрой» на 10 кг – для снижения веса: специально для новой версии сконструировали новую карбоновую крышу, задний спойлер и выхлопную систему особого вида.
Также у Competizione более продвинутый диффузор – чтобы больше выдавать прижимной силы и веселее ехать в поворотах на любом гоночном треке. Задняя часть над стеклом тоже использована спецами по аэродинамике – алюминиевая структура из рассекателей и генераторов вихрей тоже должна добавлять прижимной силы.
Они поступили в производство только в мае 2021-го – обещали собрать лишь 999 версий. Все распродали заранее – теперь вы знаете, кому ушла одна из них.
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Фото: Facebook/Ferrari; en.wikipedia.org
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