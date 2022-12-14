Ух, как «Ф-1» прожарила фэйлы «Феррари»: карикатурой с приглашением фана с трибун в стратеги

Вы точно хотели бы так же.

У «Формулы-1» есть традиция: в середине и конце сезона выпускать мульт с озвучкой из радиопереговоров гонщиков или аудиоряда международной трансляции. Там обыгрываются самые запоминающиеся моменты года.

И после финиша 2022-го в мульте досталось «Феррари»: по десятисекундному сюжету работник Скудерии предлагает контракт фанату с баннером «Феррари», найми меня стратегом»:

А он орет: «Вы шутите?! Вы шутите! Да вы ***** прикалываетесь надо мной! Я никогда, никогда в жизни себя так не чувствовал! Да. Ребята!»

Вообще это запись радиопереговоров между Кевином Магнуссеном и «Хаасом» из Сан-Паулу – когда в дождевой квалификации датчанин на аутсайдерском болиде внезапно оказался на поуле:

В этот момент в «Хаасе» уже очень хотели сойти с ума, но гонщик сохранял хладнокровие: «Только давайте не будем спешить с празднованием». Однако в итоге вечеринка состоялась.

Тем не менее, шутки над стратегами «Феррари» всплывают в этих мультах не в первый раз: в ролике по первой половине сезона Сайнса нарисовали на ринге против гиганта вдвое выше с подписью «Бокс, Карлос».

Это маленький, но оооооочень показательный момент с Гран-при Франции: тогда испанец несколько кругов подряд сидел за Серхио Пересом, молил о пит-стопе (иначе гонщик «Ред Булл» выглядел необгоняемым), а мостик отказывал или зависал в состоянии «изучаем ситуацию».

В итоге Сайнс смирился и пошел в финальную решительную атаку – а на ее середине радио ожило и выдало «Боксы, Карлос, боксы». «Да не сейчас, не сейчас!» – закономерно ответил №55.

Но вообще стратегические фэйлы преследователи Скудерию весь год: вспомните кошмар в Монако со сливом победы, уничтожение гонки Леклера в Великобритании, феерию с шинами и коммуникацией в Бразилии...

У «Феррари» уже случилась главная перестановка: вместо Маттии Бинотто шефство над командой взял бывший босс «Альфа Ромео»-«Заубера» Фредерик Вассер. Видимо, «Ф-1» намекнула ему, с каким отделом ему следовало бы познакомиться поближе в первую очередь.