Хэмилтон похвастался: современный дизайн руля для «Ф-1» – его творение. А мы проверили – кажется, Льюис здорово преувеличил

Реальность против.

Кажется, Льюису Хэмилтону не хватает семи чемпионств «Формулы-1», рыцарского титула и звания борца за равенство и меньшинства в автоспорте – временами он ударяется и в рассказы о вкладе в развитие команды. Например, это он привел в «Мерседес» одного из титульных спонсоров Tommy Hilfiger, продвинул идею черной ливреи для 2020-го и 2021-го, а для этого сезона сам дизайнил стиль гоночных номеров.

Но временами он врывается и в техническую сферу – как в недавнем интервью для CNA Luxury, в котором описал свой вклад в облик современных рулей болидов «Формулы-1».

«Многие не знают, что я переработал дизайн руля, когда был в «Макларене». В «Мерседесе» я сделал то же самое, и другие команды скопировали руль. Все старые рули были круглыми. Теперь есть верхняя часть, и рукоятка не соединяется внизу [с рулем]. Надо было защитить авторские права. Я очень этим горжусь. Мне правда нравится работать над эргономикой болида».

Да, он так и сказал! Вот только рули и сейчас напоминают круг у половины команд «Формулы-1». И так же у половины команд нет разделения на верхнюю часть и нижнюю без перемычки с рукояткой.

При этом рули «Феррари», «Хааса» и «Альфа Ромео» на самом деле – одна спецификация: бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан рассказывал в одном из видео на ютубе, что у всех клиентов Скудерии итальянская управляющая техника и электроника.

«KR – Кими Райкконен. Все рули «Хааса» базировались на его версии».

Разница – в расположении и назначении кнопок с ротаторами. И убрать что-то легче и дешевле, чем добавить.

Остальные же команды пошли собственным путем – к примеру, «Ред Булл» и ее «сестра» «Альфа Таури», «Альпин», даже клиент «Мерседеса» «Астон Мартин»… А особый дизайн «Уильямса» и так удивляет много лет.

Тогда что же конкретно изменил Хэмилтон? Что вообще он мог иметь в виду?

Насчет круглых рулей – сайт «Макларена» считает важной вехой развития вот эту технику Мики Хакинена, с которой финн выиграл 1999-й:

Следующая важная итерация – и правда руль Хэмилтона для 2008-го. Но он выглядит вот так:

Не слишком много отличий от руля Райкконена 2006-го:

Или 2007-го:

Соединение внизу пропало в 2010-м:

Но никто идею не скопировал. Никто! Даже «Мерседес», когда Хэмилтон перешел туда в 2013-м:

Только в 2014-м произошел пересмотр:

И все – никто в паддоке не последовал за «трендом». До 2015-го – только тогда присоединилась «Феррари»:

Однако дело не в «изобретательности» Хэмилтона, а в смене правил: в 2015-м пилотов обязали самим искать точки закусывания сцепления, а потому рули дополнили еще одним набором «лепестков». Скудерия вынесла их как можно ниже – и потому срезала держатель («лепестки» как раз оказались на их уровне).

У остальных команд руль изначально был большей площади и длины, а потому новые «лепестки» влезли без конструктивных изменений – даже сейчас без нижней «балки» гоняются только «Мерседес», «Макларен» и клиенты «Феррари». Причем у Скудерии инновация вряд ли связана с влиянием Льюиса.

«Макларен» же просто не стал тратить деньги на очередное изменение техпроцесса – ведь в «Ф-1» обычно не вкладывают и не спускают десятки тысяч долларов на обновления без очевидного выигрыша или проигрыш, а один руль стоит не менее 60 тысяч долларов, и схемотехнику для него проектируют и рассчитывают крайне тщательно. Именно поэтому «Мерседесу» потребовался год, чтобы сделать новый руль под хотелки Хэмилтона, ровно по той же причине никто его на самом деле не копирует – кажется, однозначный выигрыш в эргономике здесь видит только семикратный чемпион.

Так что не совсем понятно, что именно Хэмилтон считает своей инновацией и чем именно гордится. По сути, он просто придумал более удобную эргономику для себя (молодец!) и убедил команду ее реализовать (тоже молодец!), а напарники и бывшая команда пользуются той же идеей только по схеме «если нет разницы, зачем дополнительно тратиться».

Вероятно, Льюис увидел версию «Феррари» и записал ее на свой счет – что ж¯\_(ツ)_/¯ Действительно, надо было патентовать! Ведь обычно в патенте как раз детально описывается предмет защиты.