Так вот ты какой, мотор «Ф-1» для дорожных машин! «Мерседес» показал его сборку в мельчайших деталях

Его переносили с гоночной трассы 5 лет.

«Мерседес» 5 лет ковырял проект AMG One – гиперкара с мотором актуальной «Формулы-1» мощностью 1063 л.с., стоимостью в $2,8 млн и всеми отличительными чертами вроде рекуператора кинетической и тепловой энергии, активной аэродинамики и даже «акульим плавником». Весь тираж в 275 экземпляров раскупили сразу после анонса в 2017-м, но всем пришлось немного подождать: предсерийную рабочую версию представили только в июне 2022-го.

А теперь «Мерседес» с радостью поделился снимками начала сборки машин на заводе моторного подразделения «Ф-1» в Бриксоурте – каждую вручную сделают и скрутят 50 умнейших инженеров и механиков. Первые доставки планируют на 2023-й.

И откровенные снимки «Мерседеса» позволили нам увидеть, как же выглядит дорожная интерпретация двигателя для «Ф-1»:

А также подвеска, перенесенная с гоночного болида предыдущего поколения:

К сожалению, здесь мы не увидим секретов реального мотора «Мерседеса» для «Ф-1»: во-первых, его переделали для 2022-го с прицелом под новое топливо (теперь гоняют на смеси Е10 – к бензину добавили 10% биоприсадок), а во-вторых, именно связь с гоночной версией и породила такую длительную разработку. Инженеры 5 лет пытались подружить идею переноса концепции мотора «Ф-1» на паттерны обычного вождения и раз за разом проваливали тест-драйвы.

«Я лично видел тесты этой машины на секретном испытательном автодроме в Великобритании, – рассказывал в 2019-м технический эксперт Drivetribe Майк Ферни. – Скажу честно: она находится не в лучшим состоянии. У AMG не получается заставить авто работать на полную – особенно на низких скоростях. Когда она проехала мимо меня – честно говоря, мне показалось, будто она звучит как байк для MotoGP с огромнейшими перебоями в зажигании.

AMG пытается не просто вытащить мотор из болида и засунуть в дорожное авто, а выстроить машину вокруг гоночной силовой установки. Что же AMG может сделать с современным гибридным мотором V6 объемом 1,6 литра для решения всех проблем? Уже известно: конструкторы обрезали предельное число оборотов с 15 тысяч до 11 тысяч. Вопросы повседневного охлаждения и холодного старта все еще висят в воздухе».

«Когда Льюис Хэмилтон выезжает на трек на болиде с этим мотором, его обычно предварительно настраивает и готовит целая команда механиков несколько часов подряд, – объяснил глава проекта AMG One Марко Локмар. – А от нас требовалось сделать так, чтобы все те же процессы выполнялись, когда покупатель садился за руль и нажимал на кнопку старта. К примеру, у болидов «Ф-1» холостой ход – 4-5 тысяч оборотов в минуту. У AMG One – 1250 оборотов».

Все это, конечно, можно было предсказать еще на стадии обсуждения – но совет директоров концерна полностью захватила идея.

«Стоит проверить тот протокол заседания, но я уверен, что мы все были пьяны, когда согласились одобрить план», – признался гендиректор «Мерседеса» Ола Каллениус перед презентацией.

В итоге мощность ДВС срезали на 200 л.с., перенесли прогрев топливной смеси в конвертеры прямо перед впрыском для реализации возможности моментального холодного старта и контроля за температурами установки, и покрыли всю установку особым NVH-корпусом против вибраций и слишком сильного шума (без нее допуск на улицы не давали). Также в машину внедрили 4 электромотора – чтобы она работала и в режиме электрокара. Правда, два из них – на 200 л.с. – заточили полностью под активацию турбо. Еще один – MGU-K на задней оси, и еще два мощностью по 163 л.с. – на передней оси.

По городу One поедет прежде всего на электрических моторах: на низких скоростях силовую установку решено не запускать, чтобы не сталкиваться со всем объемом проблем охлаждения, крутящего момента и запуска. Потому вместо одного аккумулятора «из болида «Ф-1» в гиперкаре оказалось сразу четыре.

Включение ДВС на «безопасных» настройках реализовано – 18 км на электромоторах как раз достаточно для старта и прогрева всех нужных узлов – но «Мерседес» не рекомендует пользоваться опцией при коротких поездках по городу, поскольку ресурс крайне дорогого и сложного мотора просто растратится без дела.

Фото: Mercedes-Benz; globallookpress.com/Marijan Murat/dpa