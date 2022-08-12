Льюис Хэмилтон облачился в особый розовый – «сильный, смелый, экстравагантный цвет». Ради люксовой кампании Valentino

Автор коллекции посчитал чемпиона «прекрасной душой».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые появился в наряде фирменного розового оттенка от Valentino в мае на Гран-при Майами.

Через пару недель после гонки креативный директор итальянского бренда Пьерпаоло Пиччоли посвятил пост в своих соцсетях пилоту: «...он выступает за разнообразие, равенство и, прежде всего, любовь. Я не мог придумать лучшего друга для этой кампании. Это будет чуткое, человеческое, вдохновляющее сообщение, и оно будет правдивым, как и человек, стоящий за знаменитостью».

Теперь, наконец, появились рекламные постеры. Хэмилтон вместе с американской актрисой и певицей Зендаей – амбассадоры розовой кампании. Кстати, стилистом этой съемки был звездный стилист Лоу Роуч, который частенько подбирает луки для Льюиса в паддоке.

Пиччоли объяснил концепцию коллекции: «Один цвет, смелый, сильный, текучий, экстравагантный. Один цвет, чтобы обобщить все, что мне нравится в моде, и все, что я представляю: освобождение от обыденности; пространство, чтобы быть собой, громкий символ для равенства и любви». А также обозначил выбор послов: «Это представление освобожденного человечества. Я выбрал Зендаю и Льюиса для этой коллекции по той же причине, по которой я создал этот цвет. Прекрасные души, которые используют свой голос и талант, чтобы объединять, интегрировать, строить».

Кстати, у Зендаи с Хэмилтоном много общего в мире моды. Она работает с Valentino с 2020 года, а до этого участвовала в разработке двух совместных коллекций с Tommy Hilfiger. С этим же брендом несколько лет сотрудничал и сам Льюис, и его команда.

А не так давно Зендая пересекалась с семикратным чемпионом – на Неделе Мод в Париже в марте этого года, как раз на показе Valentino.

Рекламные компании будут опубликованы в глянце – женская коллекция в немецком Harper’s Bazaar, мужская – в американском GQ.

Но это не единственное печатное издание, где Льюис красуется в наряде от Valentino. Похоже, ему настолько по душе оттенок розовой фуксии, что в другом луке этой же коллекции он появился на обложке модного журнала Vanity Fair.

Фото: valentino.com; Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain; vanityfair.com