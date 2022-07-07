Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты

«Мерседес» все-таки и правда наныл.

В «Формуле-1» уже почти месяц воюют за снижение интенсивности тряски болидов: после бесконечных страданий (прежде всего Льюиса Хэмилтона) на Гран-при Азербайджана Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила громкую, но не слишком подготовленную техническую директиву. По ней предполагалось ограничивать уровень подскоков для каждой машины по сложнейшей формуле, замедлять невписавшихся повышением дорожного просвета и снимать с гонок нарушителей. Также ужесточались тесты на гибкость днища, уровень износа пластин под днищем и дозволялось использование второй стяжки (для возможности быстро привести машину в соответствие всем требованиям).

Но команды внезапно показались против – особенно «Ред Булл» и «Феррари». По их мнению, изменения продавил «Мерседес» в личных интересах – и для того как раз Хэмилтон и страдал на улицах Баку.

«Правила одинаковы для всех, – считает глава команды Кристиан Хорнер. – У каких-то машин есть проблемы (с галопированием). У каких-то нет. И те команды, у которых эти проблемы есть, неизбежным образом будут пытаться добиться изменения регламента. Такова природа этой игры, природа «Формулы-1».

«Мне кажется, что многие команды на самом деле очень здорово поработали, чтобы избавиться от этих проблем, – сказал чемпион Макс Ферстаппен. – То есть это возможно. У вас не будет проблем с галопированием, если вы просто поднимите свою машину – но да, в этом случае вы немного проиграете в скорости. Если вы не можете сконструировать свою машину соответствующим образом (чтобы устранить проблемы с галопированием), – то вы сами в этом виноваты, и дело не в регламенте».

Первоначально все решили, будто подозрения команд уперлись в «Мерседес» из-за вот этого обновления – той самой второй стяжки, которую чемпионы привезли на этап в нереальные сроки, словно инсайд им слил шпион.

«Мы очень удивились, когда увидели вторую опору на днище [«Мерседеса»], – сказал советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Очевидно, что после обнародования директивы, было недостаточно времени на изготовление подобной части».

В то же время на собрании команд Хорнер рассказал другую версию: «Введение второй опоры должны обсудить в техническом комитете. Она помогает решить проблемы только одной команде. И эта команда единственная, кто приехал с этой деталью сюда – еще до того, как нам разослали директиву».

Но на Гран-при Великобритании ФИА опубликовала результаты исследований болидов – и они реально шокировали. Оказалось, две команды просто не вписались бы в новые лимиты по прогибу днища в 2 мм – потому что их днища деформировались вплоть до 6 мм.

Эти две команды – «Феррари» и «Ред Булл». Да, две быстрейшие машины нынешней «Ф-1» – «Мерседес» как раз прямо за ними. И если техническая директива вступит в силу (по состоянию на сейчас предполагается перейти на ее положения на Гран-при Франции – через этап), то лидерам придется изменять технику (или даже заново ее переделывать). В итоге они точно потеряют скорость – ведь от уровня просвета между днищем и асфальтом критически зависит вся прижимная сила (и, соответственно, скорость) в новой «Ф-1».

Потому шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер уже протестует:

«В регламенте все должно быть четко прописано. Нет такого понятия, как «смысл технического регламента». Любое решение либо соответствует ему, либо нет. Техническая директива не должна подразумевать изменение регламента.

Полагаю, мы должны точно выяснить, по каким причинам ФИА считает необходимым введение этой директивы: похоже, на «Сильверстоуне» проблем с тряской не было. Я не считаю, что ФИА стоит вмешиваться.

Мы предоставляем ФИА все больше и больше влияния на выбор настроек. В какой момент нам придется использовать конкретное заднее крыло или определенный дорожный просвет? Это опасный путь».

«Директивы должны уточнять регламент или помогать в контроле правил, а не менять их. Нельзя изменять регламент через техническую директиву, – согласен и шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Даже если речь о безопасности, что ФИА может сделать? Сначала нужно посовещаться с Техническим консультационным комитетом, изменить регламент, а затем получить формальное одобрение Всемирного совета – если вопрос касается безопасности, сделать это можно без согласия команд. Но регламент нельзя менять с помощью технической директивы».

Речь идет не о существующем прямо сейчас нарушении правил – по нынешнему регламенту все легально. И, по слухам, передаваемым Auto Motor und Sport, именно «Мерседес» обратил внимание ФИА на лазейку, позволяющую сделать днище гибче, чем у соперников – и уговорил включить в директиву против тряски.

«Мы изучили возможности, и осознали, что существуют некоторые опции, которые мы раньше не замечали и не использовали, – прокомментировал главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин. – Вот мы и запросили уточнения у ФИА. Они не изменят нашу машину, но теоретически могут затронуть соперников – и подтянуть их поближе к нам».

Осталось только выиграть новую битву на очередном заседании Комиссии «Ф-1» из команды, ФИА и представителей чемпионата – без ее одобрения техническая директива так и не превратится в законные предписания и останется лишь «настоятельной рекомендацией». Первые практики Гран-при Франции стартуют 22 июля – нас ждут жаркие три недели.