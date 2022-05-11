В новой «Ф-1» бюджет обновлений – лишь $10 млн. «Феррари» уверена: «Ред Булл» уже потратил почти все: на тормоза, закрылки и пружину на днище

А прошло лишь 5 гонок.

Ограничение расходов изменило «Формулу-1» не меньше революционного регламента под преследования и обгоны: если раньше внимание публики и результат давали только радикальные пересборки половины машины, то сейчас даже мелкие закрылки тщательно изучаются и оцениваются. Ведь каждая мелочь в самом деле может развернуть ход Гран-при или чемпионата.

Теперь вместо огромных трат в 300-400 млн (обычный бюджет «Феррари», «Ред Булл», «Мерседеса» или другого гиганта в предыдущие годы) командам отдали лишь $142,5 млн на болид и гонки. Сокращение расходов колоссально повлияло на смету обновлений: шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил бюджет на апгрейды в $10 млн, и, по инсайду итальянского Motorsport, Cкудерия уверена: «Ред Булл» уже потратил 75%, а у «Мерседеса» остались деньги только на одно большое обновление.

Конечно, оценки Штайнера и «Феррари» не обязательно верные – ведь план бюджета не закреплен регламентом, и верстать его можно как угодно. Вдруг «Ред Булл» экономит 5-10 миллионов в неочевидном для Скудерии месте? Ведь и сами итальянцы задали тон – придумали разборный нос для упрощения и удешевления ремонта.

Но все-таки вряд ли общий бюджет обновлений действительно больше оценок шефа «Хааса»: все-таки с потолком в 142,5 млн на изначальную разработку и производство абсолютно новой машины вместе с прочими операционными тратами сильно много не сэкономишь.

Вот какие детали «Феррари» оценила суммарно в $7,5 млн

Пружина против подскоков на прямых, скопированная у «Феррари» в Саудовской Аравии:

В Австралии поставили новую торцевую пластину – меньшей площади и новой формы:

Продувные тормоза, дебютировавшие в Имоле:

«Ред Булл» использует продувные воздуховоды в барабанах как на задних, так и на передних тормозах, – объяснил технический эксперт программы Tech Talk на F1TV Крэйг Скарборо. – Они не используются для охлаждения, но могут создавать тунеллирование потока или помогать в контроле за температурами шин. Такие конструкции не предусмотрены правилами 2022-го».

Новый рассекатель, внедренный в Имоле, выглядит вот так: идею придумали и обкатали еще до тестов в «Астон Мартин», затем ее подхватили в «Феррари», а теперь настал черед и «Ред Булл»:

Он напрямую влияет на распределение воздушных потоков по всей поверхности днища болида – примерно вот так:

По инсайду нидерландского RacingNews365, улучшение деталей помогло еще и снять 3 кг перевеса с RB18.

Но в «Феррари» не паникуют – кажется, итальянцы сознательно задерживали обновления F1-75, желая выжать максимум из произведенных к старту сезона деталей. Шеф Скудерии Маттиа Бинотто объяснил почти полное отсутствие апгрейдов именно финансовой гонкой:

«Мы лидируем в обоих чемпионатах и не должны расстраиваться, но «Ред Булл» правда прибавил благодаря обновлениям. В последних двух гонках они выиграли у нас около 0,2 секунды с круга. Но существует потолок расходов, в какой-то момент «Ред Булл» перестанет обновляться – в противном случае я не понимаю, как они смогут это делать. Мы постоянно следим, что за новинки привозит «Ред Булл» на каждую гонку, насколько меняется их болид. К данному моменту они потратили намного больше нас и вскорости должны остановиться.

С другой стороны, а следующих этапах наша очередь развивать болид изо всех сил. Мы надеемся привезти в Барселону детали, которые для нас важны. Как и всегда, я надеюсь, что они оправдают ожидания и помогут сократить отставание от «Ред Булл».

У нас нет денег, чтобы тратиться на обновления к каждому Гран-при. Все просто. Дело не в нашей неспособности, а в потолке расходов. Поэтому нужно сосредоточиться на развитии в нужный момент и тратить финансы правильно».

Антикрылья на F1-75 адаптируют к трассе с высокой прижимной силой, внедрят новую гибридную установку, снизят массу на 2 кг – по инсайдам Formu1a.uno, прибавка составит 0,3 секунды с круга.

Форца «Феррари»?