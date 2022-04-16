Теперь машина мечты Хэмилтона – экологичный электро-«Мерседес» за $105 тыс. В 40 раз дешевле именного гиперкара Льюиса

Получил спустя два года ожиданий.

Льюис Хэмилтон – один из главных борцов за экологию в современном спорте: к примеру, продал частный самолет и оставил в гараже только электрокары. Хэмилтон не пожалел даже именную «Пагани» за $4,5 млн.

«Я стараюсь реже путешествовать, переключился на веганскую диету, стараюсь по возможности ездить именно на электромобилях. Я также хочу использовать свою известность, чтобы поспособствовать изменению ситуации к лучшему. И конечно, я содействую тому, чтобы «Мерседес» постепенно переходил на электромобили», – рассказал №44.

К Хэмилтону прислушались – и 2020-м немцы представили прототип Vision EQS.

Машина способна проехать без подзарядки 700 км и зарядиться до 80% максимум за 20 минут. При этом мощность у нового «Мерседеса» – 350 кВТ (эквивалент 470 л.с.), а до 100 км/ч он разгоняется всего за 4,5 секунды.

«EQS – моя любимая новая машина «Мерседеса», – говорил Хэмилтон еще в 2020-м. – Я ездил на ней во время предсезонных тестов «Ф-1» в Барселоне. Я и раньше ее видел, но мне никак не удавалось покататься. Не знал, на что она вообще способна. А машина просто восхитительна. Эта скорость… Я был счастлив».

Еще одно достижение EQS – это дизайн. Первая главная фишка – подсветка: в черной панели спереди установили 940 светодиодов. Их свечение придает объем встроенным туда же фарам.

На корме тоже есть светодиоды – 229 штук. Благодаря ним светятся фирменные трехлучевые звезды «Мерседеса».

С сочетанием подсветки и черного верха EQS выглядит невероятно футуристично.

Вторая фишка – интерьер как у небольшого люксового катера за несколько миллионов долларов.

Здесь «Мерседес» решил прислушаться к Хэмилтону: британец давно призывал компанию отказаться от натуральной кожи. Потому салон EQS создали из переработанных материалов.

Машину начали производить в прошлом году, а в этом она наконец-то добралась до Льюиса – он мечтал о ней с момента анонса. Но самое интересное: электрокар обошелся Хэмилтону всего в $105 тыс. – в сорок с лишним раз дешевле именной «Пагани»!

«Это моя новая машина мечты – полностью электрический «Мерседес» EQS, – сказал Хэмилтон. – В повседневной жизни трудно быть совершенным, но я продолжаю учиться быть лучше. Я хочу пользоваться своим положением пилота, чтобы делать мир лучше – поэтому я тесно сотрудничаю с «Мерседесом», чтобы постепенно сместить их вектор развития в сторону электрокаров».

Фото: instagram.com/lewishamilton