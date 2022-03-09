Детали смелейшего эксперимента новой «Ф-1»: в системе охлаждения пробили дыру и превратили ее в туннель для воздушного потока

Новация аутсайдера почти без спонсоров.

«Уильямс» – важное имя для «Формулы-1»: 45 лет участия, 9 Кубков конструкторов, 7 личных титулов, 114 побед в Гран-при… Английская команда по праву считается легендарной, но последние 4 года в основном обитает в хвосте пелотона. Причины – желание сохранить частную суть семейной команды натолкнулась на реальность автоспорта: пока заводские гиганты наращивали бюджеты до $400 млн в год, «Уильямс» управлялся с тратами в 100-150 млн.

Потому олдскульные фанаты «Ф-1» так ждали 15 февраля – дня презентации нового английского болида. Все-таки теперь чемпионат ввел потолок расходов (сейчас – $140 млн) и убрал преимущество гигантов, а переход на революционный регламент – всегда лучший момент для рывка хотя бы середняки.

На торжественном ивенте «Уильямс» откровенно опечалил: показал переодетый шоукар «Формулы-1» практически без спонсоров – и даже без логотипа Айртона Сенны (англичане наносили его на каждый болид с 1994-го – момента гибели Волшебника – в знак уважения и связи поколений).

Но на обкатке и на тестах «Уильямс» все-таки удивил экспертов – прежде всего формой корпуса FW44. Особенно в зоне боковых понтонов, отсека для охлаждения и перехода к задним колесам:

Главная фишка машины – абсолютно минималистичная задняя часть: даже не традиционная «бутылка «Кока-Колы», а еще меньше. Зону между отсеком охлаждения и задними колесами просто физически не сделать изящнее и тоньше.

В последние годы в конструкции корпусов доминировали два подхода: «подрезка» и туннель под понтонами и над днищем (сейчас идею экстремально развил «Астон Мартин») или наклонная форма радиаторов для направления воздуха под заднее антикрыло над ним – по логике «чем меньше препятствий – тем лучше» (подход «Ред Булл» последних лет – реализован в «Альфа Таури»).

А «Уильямс» взял вторую идею – и довел ее до физического предела возможной реализации. Все, дальше (круче и минималистичнее) просто некуда. Причем в процессе английские инженеры изобрели новый подход к тунеллированию потока: без закрылков, генераторов вихрей, рассекателей и другой корпусной мишуры.

«Верхняя часть бокового понтона служит для продувания воздуха вниз через радиаторы, чтобы создать мощный туннельный поток [по направлению к задней части]».

Ютуб-канал школы пилотажа Driver61 вместе с техническим экспертом шоу Tech Talk на официальном стриминге серии F1 TV Крэйгом Скарборо поделились детальными изображениями решения «Уильямса»: верхняя часть радиаторов в самом деле оказалась просто отверстием-туннелем для аэродинамических целей:

И да, размеры боковин системы охлаждения просто поражают минимализмом!

Идею реализовали благодаря необычному сверхвысокому расположению входных отверстий – верхняя часть даже перекинута через балку безопасности, поглощающую боковые удары (стандартная деталь для всех болидов и подчиняется требованиям ФИА).

Нечто похожее придумала «Феррари» в 2017-м – но тогда правила позволяли сместить балку так, чтобы вход в отсек оказался полностью над ними.

Остальные команды пошли по более традиционному пути, а англичане рискнули – и продолжили эксперимент с новым расположением.

В новой «Формуле-1» мы уже видели множество смелых экспериментальных решений и рискованных новинок, но, кажется, с простым, неожиданным и невиданным решением «Уильямса» пока никто не сравнится.

Скриншоты: Driver61