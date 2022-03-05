«Ф-1» перешла на сверхтехнологичную проверку машин: 3D-cканирование и автоматические штрафы за мельчайшие отклонения

Больше никаких споров о легальности деталей.

2022-й – действительно фундаментальный в смысле изменений для «Формулы-1»: новая система судейства, революционные правила шасси и аэрообвеса, ограничения на время работы в аэротрубе, биотопливо… 18 марта в Бахрейне мы увидим совсем другие гонки даже по сравнению с 2021-м.

Причем серия явно наращивает уровень технологичности: варианты нового регламента часами гоняли на CFD-симуляторах через суперкомпьютеры Amazon Web Services, а проверку новых машин решили полностью автоматизировать – с помощью 3D-сканирования. Теперь техническим делегатам не придется обмерять все крылышки и пилоны с рулеткой: камеры снимут виртуальный образ болида, сверят его с разрешенными параметрами и выпишут моментальную дисквалификацию в случае обнаружения отклонения от правил хоть на пару миллиметров.

Вот так выглядят новые боксы Международной автомобильной федерации для проверок: специальный стенд, окруженный лазерными LiDAR от Leica:

Такие стоят камерах iPhone для улучшения снимков, в беспилотных авто (и машинах, которые планируют перевести в будущем на автопилот) для контроля над положением в пространстве в режиме реального времени, а вообще набор сфер применения у технологии очень большой: от космической геодезии до разминирования и поиска рыбы. Теперь она – и в «Формуле-1».

Работает все примерно так: машину закатывают на стенд – и оставляют в одиночестве минут на 15…

Итог экспресс-сканирования передается в ФИА – и в случае появления подозрений или расхождений с регламентом технические делегаты конфискуют болид на повторные более тщательные проверки. Все сомнительные детали войдут в специальный список, и при отклонениях от норм команда получит штраф без обсуждений.

Сбор машин для первичного быстрого сканирования планируется проводить выборочным и случайным образом – примерно как взвешивание в рамках уик-энд.

Система уже дебютировала на первых предсезонных тестах в Барселоне – пока в демо-режиме, поскольку на обкатках команды имеют право не соблюдать регламент и использовать абсолютно любые детали и расходные материалы. Тем не менее, делегаты уже нашли на сканах несколько деталей, создающих завихрения и грязный турбулентный воздух позади болидов – а именно против него и нацеливался революционный регламент. Хитрые инженеры уместили находки в формальные допуски правил, а потому забанить или потребовать снять что-то сразу нельзя, но, по инсайду итальянского Motorsport, в ФИА уже думают над горячими поправками.

Систему вводили как раз для ускорения и улучшения контроля за новыми деталями: в 2022-м регламент намного сильнее конкретизировали и прописали огромное количество ограничений. Технические делегаты и раньше не всегда справлялись с загрузкой по базовым и тщательным выборочным проверкам, а с новыми требованиями ФИА пришлось бы расширить штат в несколько раз – или утонуть в бюрократии, протестах и критике.

Похоже, теперь любые спорные решения (как минимум на корпусе и шасси) нельзя будет скрыть. Либо техническая война войдет в новую эру хитростей. А персонал федерации избежит самой скучной и рутинной работы и сможет больше времени и сил уделять проверкам посложнее – вроде контроля за силовыми установками и за гибкостью антикрыльев и других аэродинамических элементов.

Фото: Motorsport