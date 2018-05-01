«Моя мама — художник. Она прибьет меня, если это увидит!». Гонщики нарисовали трассы мечты

Хэмилтон, Алонсо и другие пилоты поделились своим вкусами.

Спортивный отдел американского канала CNN предложил пилотам «Хааса», «Макларена» и действующему чемпиону мира поразмышлять об идеальном автодроме. Также по условиям задания им нужно было придумать локацию для будущего шедевра гоночного строительства — причем выбрать разрешалось из любого места на планете Земля.

Стоффель Вандорн («Макларен»)

- Мой трек был бы в Новой Зеландии. Очень далеко. Я б начал конструировать с главной прямой, которая на самом деле не была бы прямой. Потому что мы [пилоты] не любим прямые. Зато там был бы здоровенный перепад высот: на самой нижней точке — абсолютно сухо, но подъем на высшую вел бы прямо в снег. Создадут ли такой когда-нибудь? У меня нет ни малейшей надежды — не думаю, что это технически возможно.

Фернандо Алонсо («Макларен»)

– Я бы построил свой трек в моем родном городе – север Испании очень красив. В нем [автодроме] был бы большой полуовал — впечатления после Индианаполиса. А вот здесь сделал бы узкую шпильку — примерно как в первом повороте Остина. Думаю, здесь можно было бы пустить трек вверх под горку — чтобы поворот оказался слепым. И это был бы очень длинный автодром. Я люблю такие трассы и долгие круги — на 4-5 минут. Так что, не знаю, сделал бы длину километров в пятнадцать. С таким размером в него можно было бы впихнуть миллионы людей, чтоб они бегали по кругу или стояли в каждом секторе трека. Когда его реализуют? Думаю, к 2023-м году. Через пять лет.

Кевин Магнуссен («Хаас»)

– Думаю, я бы строил трек в Дании [в Роскилле], чтобы у меня тоже была домашняя гонка. И делал бы его миксом из известных и крутых поворотов из календаря «Формулы-1». Например, вписываем сюда «О Руж» – а вот сюда определенно большой холм. А здесь нам потребуется еще одна шпилька, чтобы сделать чуть больше места [для обгонов]. Где бы там были трибуны или повороты имени Кевина Магнуссена? Да везде! Есть ли реальные шансы засунуть его в календарь? Нет!

Ромен Грожан («Хаас»)

- Поместил бы свою трассу наполовину в Швейцарии, наполовину во Франции. Прямо как я сам. Достаточно трудно ее представить. Давайте начнем с прямой линии, это довольно просто. Затем пусть будет большая шпилька — хорошее место для обгонов…. А потом снова спустимся к озеру. Да, у нас непременно было бы озеро! И немного рыбы. А лучшая обзорная точка была бы здесь, на вершине горы. Возможно ли это реализовать на деле? Абсолютно нет!

Моя мама — художник, если она это увидит, то прибьет меня!

Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

– Я бы хотел увидеть его в Майами. И это был бы самый головокружительный автодром, который только можно вообще представить. Что-то абсолютно сумасшедшее. Вниз по вот этой улице в этой стороне будут гаражи с видом на пляж. Вот в этом месте пилоты входили бы в наклонный поворот, а потом следовала бы шикана. А вот здесь был бы спиралевидный сектор, поднимающийся вверх.

Ранее трассу своей мечты нарисовал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.