Палмер из «Челси» красиво закрыл прорывной 2023-й. Сделал три гола «Лутону»

Чертовски хорош.

2023-й год получился для «Челси» не особо успешным, но подписание Коула Палмера пока кажется одной из главных удач. Молодой англичанин перешел из «Сити» в конце лета и практически сразу стал лидером. Вот и в последнем матче года против «Лутона» он сделал результат.

⚽️ На 12-й минуте Палмер подобрал мяч у штрафной и точно пробил в дальний угол.

⚽️ На 37-й – удачно продолжил вертикальную атаку на Мадуэке. Пас оказался голевым.

⚽️ На 70-й – Коул вылетел к воротам, переиграл вратаря и сделал счет 3:0.

Да, «Челси» вел 3:0, но в конце «Лутон» забил два мяча, еще один гол отменили, а в добавленное время было еще и попадание в перекладину. Но трех голов, в которых непосредственно поучаствовал Палмер, «Челси» все-таки хватило для второй победы подряд.

Статистика Палмера – 🔥🔥🔥. Из молодых круче только Беллингем

Вот для Палмера 2023-й стал действительно прорывным годом. Весной был требл с «Сити», хотя как раз к нему у Коула опосредованное отношение: в плей-офф ЛЧ молодой англичанин вообще не играл, в АПЛ изредка выходил на замену, даже в Кубке был запасным.

Предпосылки к прорыву начались летом. Коул удачно съездил на молодежный Евро, который Англия выиграла. Палмер в полуфинале организовал все три гола в ворота Израиля, в финале исполнил победный штрафной – мяч залетел рикошетом от Кертиса Джонса.

Новый сезон начался с голов в Суперкубках Англии и Европы: Коул забивал и «Арсеналу», и «Севилье». Но даже это не убедило Пепа Гвардиолу – в АПЛ Палмера выпустили только на 10 минут за три тура. И тогда пришел «Челси» с 47 млн евро. Молодой футболист пошел в достаточно проблемную команду и не прогадал.

Прямо сейчас Палмер – однозначно самый полезный игрок лондонского клуба.

• В Премьер-лиге у Коула 8+4: он напрямую поучаствовал больше, чем в трети от всех мячей «Челси» в чемпионате.

• Только один игрок моложе 22 лет поучаствовал в большем количестве голов в топ-лигах в этом сезоне – у Джуда Беллингема 15 баллов за результативность.

• Палмер выбивал комбо из гола и ассиста в четырех играх АПЛ в этом сезоне. Уникальное достижение, которое пока никто не повторил.

• За лучший сезон Кай Хавертц в «Челси» набил только 8+3 за 29 матчей. Этот результат Коул перебил еще до Нового года и всего за 17 матчей.

• Продвинутая статистика только подтверждает важность Палмера для «Челси». По данным Understat, Коул – первый в команде по ожидаемым ассистам (5,02 xA) и второй по ожидаемым голам (6,91 xG, больше только у Николаса Джексона).

• Болельщики лондонцев тоже ценят Коула. В блоге Кирилла Бельского «Breakevens | Все о Челси» после удачных матчей пользователи выбирают лучшего игрока. За 11 голосований в этом сезоне Палмер выигрывал голосование 5 раз – больше всех. И еще дважды стал вторым.

Сам Бельский субъективно выбирал Палмера лучшим игроком встречи шесть раз. Официальных наград от Премьер-лиги пока чуть меньше – четыре.

• «Надеюсь, это только начало, – сказал Коул после «Лутона». – Я все еще привыкаю к новой жизни, к новым одноклубникам, городу, всему. Для меня пока все вновинку, но, надеюсь, мы будем показывать лучшие результаты на поле. И тогда в конце сезона будет возможность побороться за места в еврокубках».

***

Пока кажется, что из миллиарда фунтов, потраченного Тоддом Боули на трансферы в «Челси», эти 40 млн на Палмера – лучшая инвестиция. И, если это действительно только начало, 2024-й может стать годом Палмера.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill