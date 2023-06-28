8 комментариев

Зато побеждал в МЛС.

Лео Месси всколыхнул «Интер Майами». Команда идет на последнем месте в Восточной конференции МЛС, проиграла 7 матчей подряд, но теперь готова восставать со дна. Вслед за 7-кратным обладателем «Золотого мяча» во Флориду приедут Серхио Бускетс и, возможно, Жорди Альба.

Обновленной команде нужен и новый тренер. «Интер» нашел подходящего кандидата – придумывать тактику для Месси и Бускетса будет хорошо знакомый им Херардо Мартино. Тот самый, который работал в «Барселоне» в сезоне-2013/14.

FOX Sports пишет, что тренера вот-вот представят.

Мартино принял «Барсу»после Пепа и Виллановы. Но ничего не выиграл

В июне 2013-го после ухода Гвардиолы роль тренера исполнял его бывший ассистент Тито Виланова, но из-за рака пришлось прервать карьеру (меньше чем через год Тито умер). Мартино оказался не самым очевидным преемником. Стилистически он подходил «Барсе»: уважал атакующий футбол и быстрые комбинации накоротке. Но совсем не работал в Европе.

Зато Херардо преуспел в Южной Америке. Сначала в чемпионате Парагвая, а потом и с «Ньюэллс Олд Бойс» – клубом, где Месси начинал карьеру. В 2013-м праздновали чемпионство Аргентины. Тренером заинтересовались в Европе – не только «Барса», но и «Реал».

Мартино говорил, что «Барса» точно учла пожелания Месси . И правда, еще на этапе слухов Лионель с восторгом говорил о Херардо: «Мне он нравится. Великий тренер, и он доказал это. Тата заставляет команды играть хорошо, и мы все его уважаем».

«Подробности того, как развивались события, мне неизвестны, но я не сомневаюсь, что Хорхе (отец Месси) и Лионель определенным образом повлияли на мое приглашение. Уверен, у них спросили мнение», – рассуждал тренер в 2013-м после назначения в «Барсу».

Слова Мартино живо разлетелись по медиа с горячими заголовками в духе «Месси повлиял на назначение Мартино». Сам Лео все отрицал. То же самое делали спортивный директор Андони Субисаррета и президент Сандро Росель.

Мартино бодро стартовал в «Барсе» с разгрома «Леванте» 7:0 (Месси сделал дубль). Взял Суперкубок. В октябре каталонцы победили «Реал» на «Камп Ноу» 2:1. А спустя три дня была победа над «Сельтой» и новый рекорд: Тата стал первым тренером в истории «Барсы», который не проиграл ни разу за 16 первых матчей. Даже Пепу не покорилось такое достижение.

Но потом что-то сломалось – Суперкубок так и остался единственным трофеем Мартино в Европе. Сам он спустя годы признал тотальный провал – как по игре, так и по результатам. Причины называли самые разные – закат классической «Барсы» Гвардиолы, травмы, судейские ошибки и неудачные игровые эксперименты Мартино. Так и не выиграв ничего, тренер покинул «Барсу» весной, а уже в августе возглавил сборную Аргентины.

«Я не оставил следа в «Барселоне», ничему не научил Месси, – признавался Херардо позднее. – На этом этапе карьеры я не проявил себя как тренер. Я пришел в команду, которая выигрывала все, но не выиграл ничего, когда был там. Суперкубок не считается. Все, чему я научился, это находиться среди звезд».

Мартино в сборной Аргентины: проиграл два финала Кубка Америки, Месси после этого ушел из сборной

Со сборной Аргентины у Мартино получился не самый плохой отрезок, но все равно депрессивный. Два финала Кубка Америки – оба проигранные по пенальти Чили. В 2015-м и 2016-м – и во второй раз Лео Месси не выдержал критики и впервые ушел из сборной.

Там были разногласия с федерацией футбола Аргентины по нефутбольным вопросам. Лео заявил об уходе, а Тата Мартино его поддержал: «Если бы я был на месте Месси, я бы давно ушел из сборной и продолжил играть в «Барселоне».

Сам Мартино ушел из сборной через месяц. А Лео все-таки уговорили вернуться.

Мартино – марионетка Месси? Этому нет серьезных доказательств

Была версия, что Тата – марионетка Месси: через этого тренера легче влиять на состав. В сентябре 2020-го Субиссарета слегка поджег: «Мартино, работая в «Барсе», говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня. Но, черт возьми, не нужно показывать мне это каждый день. Я уже знаю об этом».

Тата живо опроверг это. И на слухи про влияние Месси на состав тренер тоже жестко реагировал: «Я никогда не делал того, что говорил Месси. Кто-то создал этот миф, и многие говорили об этом. Но это опровергается фактами».

Реальных доказательств того, что Месси влиял на состав, нет. Только инсайды, что Месси якобы подходил к Мартино во время матчей, чтобы проинструктировать.

И редкие случаи недовольств. Например, на Кубке Америки-2015 Аргентина вела 2:0 против Парагвая, но упустила победу за минуту до конца. Тогда появилось видео, как Месси в подтрибунке якобы обсуждает с Ди Марией слова Мартино в перерыве: «Что он вообще? Глупость какая-то».

Зато при Мартино Лео спокойно реагировал на замены: тренер мог снять его за 20 минут до конца, когда команда комфортно лидировала. А сам Херардо говорил, что даже плохой матч в исполнении Месси будет хорошим для любого другого игрока. И защищал от нападок.

Мартино после сборной Аргентины: победил в МЛС, но провалился с Мексикой

Херардо после двух проигранных финалов Кубка Америки отправился в МЛС. Получилось отлично. Только созданная «Атланта Юнайтед» с Херардо Мартино уже на второй год существования выиграла Кубок МЛС – главный трофей североамериканской лиги.

Тата по уровню очевидно превосходил других тренеров МЛС, а его команда стала самой забивающей в сезоне-2018 (в среднем больше 2 мячей за игру). Нападающий Йозеф Мартинес побил рекорд результативности МЛС, а молодой парагваец Мигель Альмирон наиграл на переезд в «Ньюкасл» за 24 млн евро.

Мартино не закрепил успех из-за ссор с руководством – разошлись по комплектованию команды. Тата ушел в сборную Мексики, с которой выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, но провалился на ЧМ-2022 – не вышел из группы.

В Мексике Мартино критиковали за недоверие к молодым и постоянные отъезды в родную Аргентину. Перед чемпионатом мира Тата встречался с Лионелем Скалони – между прочим, соперником по группе. Но заявлял, что не побоится оставить Лео Месси без заветного трофея со сборной.

Не получилось – Аргентина обыграла Мексику 2:0, Лео забил. Мартино уничтожали за слабую игру и сразу уволили после невыхода из группы. Спустя полгода отдыха Мартино возглавил «Майами».

«МЛС – моя слабость, – признавался тренер в интервью The Athletic. – Мне нравилась американская лига, когда я там работал. Я всегда готов рассмотреть вариант с возвращением».

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Пока «Интер Майами» выглядит как идеальный проект под Месси. Самый аргентинский город в США, рядом – любимые партнеры по «Барселоне», тренер – хороший знакомый, который уже побеждал в МЛС.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Miquel Benitez, Justin Setterfield; eastnews.ru/AP Photo/Nicolas Aguilera; AP Photo/Charles Krupa