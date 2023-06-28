8 комментариев

Астериск
Блог

Новый тренер Месси – Тата Мартино. С Лео он провалился в «Барсе» и проиграл два финала Кубка Америки

Интер Майами Интер Майами
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
МЛС МЛС
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Херардо Мартино Херардо Мартино
Футбол Футбол

Зато побеждал в МЛС.

Лео Месси всколыхнул «Интер Майами». Команда идет на последнем месте в Восточной конференции МЛС, проиграла 7 матчей подряд, но теперь готова восставать со дна. Вслед за 7-кратным обладателем «Золотого мяча» во Флориду приедут Серхио Бускетс и, возможно, Жорди Альба.

Обновленной команде нужен и новый тренер. «Интер» нашел подходящего кандидата – придумывать тактику для Месси и Бускетса будет хорошо знакомый им Херардо Мартино. Тот самый, который работал в «Барселоне» в сезоне-2013/14.

FOX Sports пишет, что тренера вот-вот представят.

Мартино принял «Барсу»после Пепа и Виллановы. Но ничего не выиграл

В июне 2013-го после ухода Гвардиолы роль тренера исполнял его бывший ассистент Тито Виланова, но из-за рака пришлось прервать карьеру (меньше чем через год Тито умер). Мартино оказался не самым очевидным преемником. Стилистически он подходил «Барсе»: уважал атакующий футбол и быстрые комбинации накоротке. Но совсем не работал в Европе.

Зато Херардо преуспел в Южной Америке. Сначала в чемпионате Парагвая, а потом и с «Ньюэллс Олд Бойс» – клубом, где Месси начинал карьеру. В 2013-м праздновали чемпионство Аргентины. Тренером заинтересовались в Европе – не только «Барса», но и «Реал».

Мартино говорил, что «Барса» точно учла пожелания Месси . И правда, еще на этапе слухов Лионель с восторгом говорил о Херардо: «Мне он нравится. Великий тренер, и он доказал это. Тата заставляет команды играть хорошо, и мы все его уважаем».

«Подробности того, как развивались события, мне неизвестны, но я не сомневаюсь, что Хорхе (отец Месси) и Лионель определенным образом повлияли на мое приглашение. Уверен, у них спросили мнение», – рассуждал тренер в 2013-м после назначения в «Барсу».

Слова Мартино живо разлетелись по медиа с горячими заголовками в духе «Месси повлиял на назначение Мартино». Сам Лео все отрицал. То же самое делали спортивный директор Андони Субисаррета и президент Сандро Росель.

Мартино бодро стартовал в «Барсе» с разгрома «Леванте» 7:0 (Месси сделал дубль). Взял Суперкубок. В октябре каталонцы победили «Реал» на «Камп Ноу» 2:1. А спустя три дня была победа над «Сельтой» и новый рекорд: Тата стал первым тренером в истории «Барсы», который не проиграл ни разу за 16 первых матчей. Даже Пепу не покорилось такое достижение.

Но потом что-то сломалось – Суперкубок так и остался единственным трофеем Мартино в Европе. Сам он спустя годы признал тотальный провал – как по игре, так и по результатам. Причины называли самые разные – закат классической «Барсы» Гвардиолы, травмы, судейские ошибки и неудачные игровые эксперименты Мартино. Так и не выиграв ничего, тренер покинул «Барсу» весной, а уже в августе возглавил сборную Аргентины.

«Я не оставил следа в «Барселоне», ничему не научил Месси, – признавался Херардо позднее. – На этом этапе карьеры я не проявил себя как тренер. Я пришел в команду, которая выигрывала все, но не выиграл ничего, когда был там. Суперкубок не считается. Все, чему я научился, это находиться среди звезд».

Мартино в сборной Аргентины: проиграл два финала Кубка Америки, Месси после этого ушел из сборной

Со сборной Аргентины у Мартино получился не самый плохой отрезок, но все равно депрессивный. Два финала Кубка Америки – оба проигранные по пенальти Чили. В 2015-м и 2016-м – и во второй раз Лео Месси не выдержал критики и впервые ушел из сборной.

Там были разногласия с федерацией футбола Аргентины по нефутбольным вопросам. Лео заявил об уходе, а Тата Мартино его поддержал: «Если бы я был на месте Месси, я бы давно ушел из сборной и продолжил играть в «Барселоне».

Сам Мартино ушел из сборной через месяц. А Лео все-таки уговорили вернуться.

Мартино – марионетка Месси? Этому нет серьезных доказательств

Была версия, что Тата – марионетка Месси: через этого тренера легче влиять на состав. В сентябре 2020-го Субиссарета слегка поджег: «Мартино, работая в «Барсе», говорил Лео: «Я знаю, что если ты позвонишь президенту, он вышвырнет меня. Но, черт возьми, не нужно показывать мне это каждый день. Я уже знаю об этом».

Тата живо опроверг это. И на слухи про влияние Месси на состав тренер тоже жестко реагировал: «Я никогда не делал того, что говорил Месси. Кто-то создал этот миф, и многие говорили об этом. Но это опровергается фактами».

Реальных доказательств того, что Месси влиял на состав, нет. Только инсайды, что Месси якобы подходил к Мартино во время матчей, чтобы проинструктировать. 

И редкие случаи недовольств. Например, на Кубке Америки-2015 Аргентина вела 2:0 против Парагвая, но упустила победу за минуту до конца. Тогда появилось видео, как Месси в подтрибунке якобы обсуждает с Ди Марией слова Мартино в перерыве: «Что он вообще? Глупость какая-то».

Зато при Мартино Лео спокойно реагировал на замены: тренер мог снять его за 20 минут до конца, когда команда комфортно лидировала. А сам Херардо говорил, что даже плохой матч в исполнении Месси будет хорошим для любого другого игрока. И защищал от нападок.

Мартино после сборной Аргентины: победил в МЛС, но провалился с Мексикой

Херардо после двух проигранных финалов Кубка Америки отправился в МЛС. Получилось отлично. Только созданная «Атланта Юнайтед» с Херардо Мартино уже на второй год существования выиграла Кубок МЛС – главный трофей североамериканской лиги.

Тата по уровню очевидно превосходил других тренеров МЛС, а его команда стала самой забивающей в сезоне-2018 (в среднем больше 2 мячей за игру). Нападающий Йозеф Мартинес побил рекорд результативности МЛС, а молодой парагваец Мигель Альмирон наиграл на переезд в «Ньюкасл» за 24 млн евро.

Мартино не закрепил успех из-за ссор с руководством – разошлись по комплектованию команды. Тата ушел в сборную Мексики, с которой выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, но провалился на ЧМ-2022 – не вышел из группы.

В Мексике Мартино критиковали за недоверие к молодым и постоянные отъезды в родную Аргентину. Перед чемпионатом мира Тата встречался с Лионелем Скалони – между прочим, соперником по группе. Но заявлял, что не побоится оставить Лео Месси без заветного трофея со сборной.

Не получилось – Аргентина обыграла Мексику 2:0, Лео забил. Мартино уничтожали за слабую игру и сразу уволили после невыхода из группы. Спустя полгода отдыха Мартино возглавил «Майами».

«МЛС – моя слабость, – признавался тренер в интервью The Athletic. – Мне нравилась американская лига, когда я там работал. Я всегда готов рассмотреть вариант с возвращением».

***

Пока «Интер Майами» выглядит как идеальный проект под Месси. Самый аргентинский город в США, рядом – любимые партнеры по «Барселоне», тренер – хороший знакомый, который уже побеждал в МЛС.

Паук укусил вратаря «Интер Майами». Недавно кипер говорил, что клуб не готов к переходу Месси 😳

Месси дома в Росарио: хет-трик на день рождения, 42 тысячи гостей на стадионе «Марсело Бьелса»

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Miquel Benitez, Justin Setterfield; eastnews.ru/AP Photo/Nicolas Aguilera; AP Photo/Charles Krupa

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
87 очков в чемпионате (не стали чемпионами только из-за ошибочно отмененного гола Месси в последнем туре), финал кубка, минимальный вылет от пикового Атлетико в ЛЧ - тотальный провал. Кого б****? Та Барса конечно высоко планку подняла, но тотальный провал - это когда челси начинает высчитывать вероятность не вылететь в шип на финише сезона
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Али Магомедов
В Майами создается хорошая атмосфера для Месси, который я надеюсь выдаст много ярких перформансов за свой новый клуб.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Назмутдинов
6-кратный обладатель ЗМ? Этот пост от какого года?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Опёнышев
Справедливости ради, тот сезон с Барсой нельзя назвать провалом. Ведь все мы знаем, что в том самом матче чемпионство у Барсы украли, а матрасникам его подарили. Ну и, кстати, Мартино ж ещё Парагвай тренировал, и в ЮАР они дошли до четвертьфинала, где в сложном матче уступили Испании в концовке с минимальным счётом, так что тренер вполне себе хороший
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Отдыхать они туда все приехали, и игроки, и тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Я бы не сказал что Мартино прям провалился. Надо всё-таки совесть иметь. Сначала пишете "ничего не выиграл", потом вдруг оказывается, что суперкубок выиграл. А если дальше копнуть то окажется, что чемпионство упустили на волоске из-за судейской ошибки (привет Негрейре!). Так что не надо из Мартино делать неудачника прям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Али Магомедов
В Майами создается хорошая атмосфера для Месси, который я надеюсь выдаст много ярких перформансов за свой новый клуб.
Ждём 1е чемпионство Интер Майами)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий