Теперь в Манчестере два клуба-победителя ЛЧ. Так же только в Милане
Футбольные столицы.
Удивительный взгляд на победу «Сити» в Лиге чемпионов: Манчестер – лишь второй город, два клуба из которого выиграли главный еврокубок.
До 10 июня такой был один – Милан, откуда приехал соперник по финалу-2023.
Оба города – не столицы, но такие важные футбольные центры. Давайте вспомним, когда клубы брали титулы в Кубке европейских чемпионов и ЛЧ.
Манчестер, Англия
«Манчестер Юнайтед» – 🏆 1967/68, 1998/99, 2007/08
«Манчестер Сити» – 🏆 2022/23
Милан, Италия
«Милан» – 🏆 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07
«Интер» – 🏆 1963/64, 1964/65, 2009/10
Целая группа достойнейших городов в списке победителей Лиги чемпионов с одной командой.
Мадрид, Испания
Забавно, что Мадрид только в XXI веке дважды мог присоединиться к Милану, но оба раза «Атлетико» останавливался на «Реале».
«Реал» Мадрид – 🏆 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22
«Атлетико» – ❌ три поражения в финалах: 1973/74, 2013/14, 2015/16
Ливерпуль, Англия
В Ливерпуле шесть кубков чемпионов – и ни одного у «Эвертона».
«Ливерпуль» – 🏆 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19
«Эвертон» – ❌ дошли до 1/4 финала в сезоне-1970/71
Мюнхен, Германия
Тут скорее удивительно, что «Мюнхен-1860» вообще когда-то участвовал в Кубке европейских чемпионов.
«Бавария» – 🏆 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20
«Мюнхен-1860» – ❌ дошли до 1/8 финала в турнире-1966/67
Барселона, Испания
От столицы Каталонии в Лиге чемпионов играла только одна команда. «Эспаньол» дальше Кубка УЕФА не забирался, но там доходил до финала.
«Барселона» – 🏆 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15
«Эспаньол» – ❌ дважды проиграли в финале Кубка УЕФА (1987/88 и 2006/07)
Лондон, Англия
Лондон представляли в финале Лиги чемпионов три разных клуба. Но выиграл только «Челси» – со второй попытки.
«Челси» – 🏆 2011/12, 2020/21
«Тоттенхэм» – ❌ поражение в финале-2018/19
«Арсенал» – ❌ поражение в финале-2005/06
Турин, Италия
Никто не удивился, что в Турине кубки чемпионов хранятся только в музее «Ювентуса». «Торино» доходил до финала Кубка УЕФА-1991/92, там проиграл «Аяксу».
«Ювентус» – 🏆 1984/85, 1995/96
«Торино» – ❌ были в 1/8 финала КЕЧ-1976/77
Порту, Португалия
Не знали, что в Порту есть еще одна команда? А ведь она в начале XXI века выходила из группы ЛЧ.
«Порту» – 🏆 2003/04
«Боавишта» – ❌ в сезоне-2000/01 вышла во второй групповой этап ЛЧ
Еще в Лиге чемпионов побеждали клубы из Амстердама («Аякс»), Дортмунда («Боруссия») и Марселя («Олимпик»). Но у них в городах нет второй команды, которая могла бы составить конкуренцию.
Нужно упомянуть: эти клубы выигрывали КЕЧ
Городов-победителей больше – в галерею выше попали лишь клубы с титулами Лиги чемпионов. Но есть же те, кто побеждал только до 1992-го. И да, даже при таком фильтре два клуба-чемпиона есть только у Милана и Манчестера.
Глазго, Шотландия
«Селтик» – 🏆 1966/67
«Рейнджерс» – ❌ полуфинал в сезоне-1959/60, в турнире-2005/06 (проиграли в 1/8 финала ЛЧ «Вильярреалу»)
Лиссабон, Португалия
«Бенфика» – 🏆 1960/61, 1961/62
«Спортинг» – ❌ четвертьфинал в сезоне-1982/83
Белград, Сербия
«Црвена Звезда» – 🏆 1990/91
«Партизан» – ❌ поражение в финале-1965/66
Бухарест
«Стяуа» – 🏆 1985/86
«Рапид» – ❌ 1/8 финала в сезоне-1967/68
Роттердам
«Фейеноорд» – 🏆 1969/70
«Спарта» – ❌ четвертьфинал в сезоне-1959/60
Гамбург
«Гамбург» – 🏆 1982/83
«Санкт-Паули» – ❌ не участвовал в еврокубках
Бирмингем
«Астон Вилла» – 🏆 1981/82
«Бирмингем» – ❌ в начале 1960-х дважды подряд проиграл финал Кубка ярмарок
Эйндховен
ПСВ – 🏆 1987/88
ФК «Эйндховен» – ❌ не участвовал в еврокубках
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Steele, Michael Regan, Shaun Botterill, Clive Rose, Werner OTTO/ullstein bild, Miguel A. Lopes/Pool, Matthias Hangst, Phil Cole, Manu Fernandez, Mark Thompson/ALLSPORT, Gary M Prior /Allsport, Central Press, Denis Doyle, RENARD eric/Corbis; РИА Новости/Антон Денисов; wikipedia.org
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