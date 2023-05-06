Футбольные столицы.

Удивительный взгляд на победу «Сити» в Лиге чемпионов: Манчестер – лишь второй город, два клуба из которого выиграли главный еврокубок.

До 10 июня такой был один – Милан, откуда приехал соперник по финалу-2023.

Оба города – не столицы, но такие важные футбольные центры. Давайте вспомним, когда клубы брали титулы в Кубке европейских чемпионов и ЛЧ.

Манчестер, Англия

«Манчестер Юнайтед» – 🏆 1967/68, 1998/99, 2007/08

«Манчестер Сити» – 🏆 2022/23

Милан, Италия

«Милан» – 🏆 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07

«Интер» – 🏆 1963/64, 1964/65, 2009/10

Целая группа достойнейших городов в списке победителей Лиги чемпионов с одной командой.

Мадрид, Испания

Забавно, что Мадрид только в XXI веке дважды мог присоединиться к Милану, но оба раза «Атлетико» останавливался на «Реале».

«Реал» Мадрид – 🏆 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22

«Атлетико» – ❌ три поражения в финалах: 1973/74, 2013/14, 2015/16

Ливерпуль, Англия

В Ливерпуле шесть кубков чемпионов – и ни одного у «Эвертона».

«Ливерпуль» – 🏆 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19

«Эвертон» – ❌ дошли до 1/4 финала в сезоне-1970/71

Мюнхен, Германия

Тут скорее удивительно, что «Мюнхен-1860» вообще когда-то участвовал в Кубке европейских чемпионов.

«Бавария» – 🏆 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20

«Мюнхен-1860» – ❌ дошли до 1/8 финала в турнире-1966/67

Барселона, Испания

От столицы Каталонии в Лиге чемпионов играла только одна команда. «Эспаньол» дальше Кубка УЕФА не забирался, но там доходил до финала.

«Барселона» – 🏆 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15

«Эспаньол» – ❌ дважды проиграли в финале Кубка УЕФА (1987/88 и 2006/07)

Лондон, Англия

Лондон представляли в финале Лиги чемпионов три разных клуба. Но выиграл только «Челси» – со второй попытки.

«Челси» – 🏆 2011/12, 2020/21

«Тоттенхэм» – ❌ поражение в финале-2018/19

«Арсенал» – ❌ поражение в финале-2005/06

Турин, Италия

Никто не удивился, что в Турине кубки чемпионов хранятся только в музее «Ювентуса». «Торино» доходил до финала Кубка УЕФА-1991/92, там проиграл «Аяксу».

«Ювентус» – 🏆 1984/85, 1995/96

«Торино» – ❌ были в 1/8 финала КЕЧ-1976/77

Порту, Португалия

Не знали, что в Порту есть еще одна команда? А ведь она в начале XXI века выходила из группы ЛЧ.

«Порту» – 🏆 2003/04

«Боавишта» – ❌ в сезоне-2000/01 вышла во второй групповой этап ЛЧ

Еще в Лиге чемпионов побеждали клубы из Амстердама («Аякс»), Дортмунда («Боруссия») и Марселя («Олимпик»). Но у них в городах нет второй команды, которая могла бы составить конкуренцию.

Нужно упомянуть: эти клубы выигрывали КЕЧ

Городов-победителей больше – в галерею выше попали лишь клубы с титулами Лиги чемпионов. Но есть же те, кто побеждал только до 1992-го. И да, даже при таком фильтре два клуба-чемпиона есть только у Милана и Манчестера.

Глазго, Шотландия

«Селтик» – 🏆 1966/67

«Рейнджерс» – ❌ полуфинал в сезоне-1959/60, в турнире-2005/06 (проиграли в 1/8 финала ЛЧ «Вильярреалу»)

Лиссабон, Португалия

«Бенфика» – 🏆 1960/61, 1961/62

«Спортинг» – ❌ четвертьфинал в сезоне-1982/83

Белград, Сербия

«Црвена Звезда» – 🏆 1990/91

«Партизан» – ❌ поражение в финале-1965/66

Бухарест

«Стяуа» – 🏆 1985/86

«Рапид» – ❌ 1/8 финала в сезоне-1967/68

Роттердам

«Фейеноорд» – 🏆 1969/70

«Спарта» – ❌ четвертьфинал в сезоне-1959/60

Гамбург

«Гамбург» – 🏆 1982/83

«Санкт-Паули» – ❌ не участвовал в еврокубках

Бирмингем

«Астон Вилла» – 🏆 1981/82

«Бирмингем» – ❌ в начале 1960-х дважды подряд проиграл финал Кубка ярмарок

Эйндховен

ПСВ – 🏆 1987/88

ФК «Эйндховен» – ❌ не участвовал в еврокубках

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Steele, Michael Regan, Shaun Botterill, Clive Rose, Werner OTTO/ullstein bild, Miguel A. Lopes/Pool, Matthias Hangst, Phil Cole, Manu Fernandez, Mark Thompson/ALLSPORT, Gary M Prior /Allsport, Central Press, Denis Doyle, RENARD eric/Corbis; РИА Новости/Антон Денисов; wikipedia.org